賣場拋洗澡哲理　釣出五月天瑪莎丟「靈魂疑問」

夏至已到，台灣又地處亞熱帶，悶熱的天氣時常讓人汗流浹背，如果能好好沖個涼、洗個舒服的澡，一定是炎炎夏日裡最棒的享受，而知名賣場在臉書剛好分享了關於洗澡的哲學短句，沒想到卻因此釣出五月天瑪莎留言回覆，引起網友討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-23 12:46:20
知名賣場在官方臉書發文寫道：「洗澡，被譽為靈光乍現的最佳時機，世界上無數的Idea都在浴室裡誕生，全聯蒐集了流傳於世界的未解之謎，以此激發你的大腦，期待你能悟出偉大新發現，成為下一個阿基米德改變世界，或者至少變得乾淨。」還一次分享了32張照片，照片上有許多「人生疑問」，如「明天早餐要吃蛋餅還是蔥抓餅加蛋」、「如果我的目標是失敗，結果我失敗了，那我是成功還是失敗」、「如果我揍自己一拳，然後受傷了，那我算強還是弱？」等充滿哲學的問題。
五月天瑪莎看到後，在該篇貼文底下留言：「如果玩音樂是為了想要跟世界證明自己的存在，那為什麼最後會成為一個bass手呢？」以及「有人說心上一字敢是憨人，那是不是只有女子才會是真正的好人？」幽默回覆讓網友也跟著留言，有人問瑪莎：「那瑪莎到底是馬還是鯊？」由於五月天有一首歌就叫《憨人》，所以也有網友留言笑說，瑪莎的疑問可以去請教主唱阿信。