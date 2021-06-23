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柯P爆料喬疫苗前稱「不會害妳」　高嘉瑜：男人不能相信

▲民進黨立委高嘉瑜表示，柯文哲在公布禾馨事件調查報告前本說不會提到她的名字。(圖／資料照)
▲民進黨立委高嘉瑜表示，柯文哲在公布禾馨事件調查報告前本說不會提到她的名字。(圖／資料照)

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-23 12:49:26｜2021-06-23 13:18:29

禾馨診所疫苗分配事件引起關注，台北市長柯文哲昨（22）日表示，在日前開記者會之前，有和被指涉嫌關說的民進黨立委高嘉瑜通電話時表示，「紙包不住火，與其事後人家擠牙膏更慘，不如我直接講出來」；不過高嘉瑜昨卻在政論節目中表示，當時她質疑此是調查報告有問題，柯文哲卻說「我不會害你啦，不會提到高嘉瑜的名字」，結果卻在記者會中聽到高嘉瑜被爆出來，自己覺得「男人都不能相信」。

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柯文哲22日表示，當時在看政風處對禾馨診所疫苗事件的調查報告，翻閱到附件和筆錄等，上面就是寫高嘉瑜有致電轉達意見，所以在開記者會1個小時前有跟高嘉瑜通話，「我跟他說這紙包不住火，與其事後人家去擠牙膏弄出來搞，你更慘，不如我直接講出來，但是我也講，這是調查事實。至於動機、原因，你可以再去處理」。

不過高嘉瑜22日在政論節目中卻指出，當時質疑這個調查報告有問題，柯文哲卻說不用擔心，說會模糊帶過，不會害她也不會提到高嘉瑜的名字，沒想到記者會開始後，就聽到自己的名字，覺得「男人都不能相信」。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.82%81.18%
2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.33%7.67%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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