柯P爆料喬疫苗前稱「不會害妳」　高嘉瑜：男人不能相信

禾馨診所疫苗分配事件引起關注，台北市長柯文哲昨（22）日表示，在日前開記者會之前，有和被指涉嫌關說的民進黨立委高嘉瑜通電話時表示，「紙包不住火，與其事後人家擠牙膏更慘，不如我直接講出來」；不過高嘉瑜昨卻在政論節目中表示，當時她質疑此是調查報告有問題，柯文哲卻說「我不會害你啦，不會提到高嘉瑜的名字」，結果卻在記者會中聽到高嘉瑜被爆出來，自己覺得「男人都不能相信」。

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柯文哲22日表示，當時在看政風處對禾馨診所疫苗事件的調查報告，翻閱到附件和筆錄等，上面就是寫高嘉瑜有致電轉達意見，所以在開記者會1個小時前有跟高嘉瑜通話，「我跟他說這紙包不住火，與其事後人家去擠牙膏弄出來搞，你更慘，不如我直接講出來，但是我也講，這是調查事實。至於動機、原因，你可以再去處理」。

不過高嘉瑜22日在政論節目中卻指出，當時質疑這個調查報告有問題，柯文哲卻說不用擔心，說會模糊帶過，不會害她也不會提到高嘉瑜的名字，沒想到記者會開始後，就聽到自己的名字，覺得「男人都不能相信」。