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網酸延三級陪雙北受苦！柯P回嗆政治攻擊　陳時中幫緩頰

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-24 15:06:58｜2021-06-24 15:51:50

全國三級警戒延長到7月12號，不少網友酸說是陪雙北一起受苦，更有人將槍口指向台北市長柯文哲，認為是北農群聚案引起，對此柯文哲痛批這是政治攻擊、認知作戰。

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對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中緩頰表示，大家共同面對的是病毒，病毒就是跑得很快，稍微不注意到處流竄，希望大家儘速把份內工作做好，相信疫情就會控制比較好。

陳時中強調，所以昨天也特別講，延長不是說讓大家陷在這裡面，是這段時間要努力把疫情控制下來，把疫調做好，各方面措施做好，希望疫情就圍堵起來；陳時中強調，另一方面就是希望，未來如果有警戒降級的時候，萬一出現疫情可以即時反應、控制。

他還提到：「這段時間中央政府也好，地方也好，都是很嚴肅的事情，大家一起努力。」

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月24日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月24日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.31%81.69%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.85%8.15%
2021-06-21-2021-06-24
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