網酸延三級陪雙北受苦！柯P回嗆政治攻擊 陳時中幫緩頰
全國三級警戒延長到7月12號，不少網友酸說是陪雙北一起受苦，更有人將槍口指向台北市長柯文哲，認為是北農群聚案引起，對此柯文哲痛批這是政治攻擊、認知作戰。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-24 15:06:58｜2021-06-24 15:51:50
對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中緩頰表示，大家共同面對的是病毒，病毒就是跑得很快，稍微不注意到處流竄，希望大家儘速把份內工作做好，相信疫情就會控制比較好。
陳時中強調，所以昨天也特別講，延長不是說讓大家陷在這裡面，是這段時間要努力把疫情控制下來，把疫調做好，各方面措施做好，希望疫情就圍堵起來；陳時中強調，另一方面就是希望，未來如果有警戒降級的時候，萬一出現疫情可以即時反應、控制。
他還提到：「這段時間中央政府也好，地方也好，都是很嚴肅的事情，大家一起努力。」
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