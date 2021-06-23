慈濟也要買疫苗！陳時中曝光鴻海、台積電採購進度

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對此，指揮中心指揮官陳時中表示，確實慈濟有來送件，會進行文件的審查，針對慈濟是否像像鴻海、台積電獲得總統府授權？對此陳表示，會正式的回文慈濟，但要等他看看送件文件中，裡面到底是經過什麼樣的管道、有沒有現貨等，都需要檢視，之後會正式的去回應。
至於鴻海、台積電疫苗採購進度，陳時中提到，目前雙方在交換修改法律文件中，陳時中強調，對於鴻海跟台積電兩邊都給一樣的文件，也一起開會。
指揮中心統計，累計1,148,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,133,240例排除)，其中14,260例確診，分別為1,166例境外移入，13,041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案14228)，累計101例移除為空號；自2020年起累計599例COVID-19死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、臺北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。
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