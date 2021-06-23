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慈濟也要買疫苗！陳時中曝光鴻海、台積電採購進度

▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-23 14:33:04｜2021-06-23 14:59:20

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(23)日再度召開疫情記者會，公布國內新增104例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增24例死亡個案。

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慈濟基金會執行長顏博文、副執行長何日生等人，在今天上午9點左右，備齊相關申請文件，親自送往衛福部食藥署遞件，預計要購買500萬劑BNT德國原廠疫苗。

對此，指揮中心指揮官陳時中表示，確實慈濟有來送件，會進行文件的審查，針對慈濟是否像像鴻海、台積電獲得總統府授權？對此陳表示，會正式的回文慈濟，但要等他看看送件文件中，裡面到底是經過什麼樣的管道、有沒有現貨等，都需要檢視，之後會正式的去回應。

至於鴻海、台積電疫苗採購進度，陳時中提到，目前雙方在交換修改法律文件中，陳時中強調，對於鴻海跟台積電兩邊都給一樣的文件，也一起開會。

指揮中心統計，累計1,148,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,133,240例排除)，其中14,260例確診，分別為1,166例境外移入，13,041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案14228)，累計101例移除為空號；自2020年起累計599例COVID-19死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、臺北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。

▲指揮中心今（23）日公布國內確診狀況。（圖／
▲指揮中心今（23）日公布國內確診狀況。（圖／ 指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
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