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文在寅打房越打越高！民團批：執政4年首爾房價翻倍

文在寅打房越打越高！民團批：執政4年首爾房價翻倍
文在寅打房越打越高！民團批：執政4年首爾房價翻倍

MoneyDJ理財網

2021-06-23 16:18:12｜2021-06-23 16:18:39

南韓政府祭出多項打房政策，試圖減緩房價漲幅，但首爾房價仍不斷上揚。公民團體指控，文在寅政府執政期間，首爾公寓平均價格幾乎翻漲一倍，反映政府打房政策失利，反而越打越高。

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韓聯社報導，南韓公民團體「經濟正義公民聯盟」(Citizens Coalition for Economic Justice)發佈研究結果指出，自2017年5月文在寅上任，至2021年5月這4年期間，首爾99平方公尺(約30坪)公寓的平均售價，從6.2億韓圜大漲至11.9億韓圜(約104萬美元)。

從數據來看，首爾公寓售價增加的幅度，高達南韓個人所得漲幅的192倍。在上述期間，該國個人所得平均增加298萬韓圜(約2,600美元)。

經濟正義公民聯盟表示，以平均年所得4,800萬韓圜計算，南韓民眾必須不吃不喝25年，才能在首爾購買一間30坪的公寓，遠遠高出4年前所需的14 年。

而南韓國土交通部(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)公佈的數據顯示，2017年5月至2020年12月，首爾公寓價格累計上漲17%。該組織批評，政府的數據「完全錯誤」，如果政府有心控制房價，應該先徹底修改收集房地產數據的方式。

另外，該組織提到，由政府興辦公共住宅供長期出租，為有助於穩定房市的方式之一。

今年4月，南韓首爾、釜山市長進行補選投票，被視為明年總統大選前哨戰。計票結果顯示，最大在野黨國民力量(People Power Party)候選人以壓倒性擊敗執政黨共同民主黨(Democratic Party)，贏得首爾、釜山市長。

韓媒報導指出，原因包括南韓房價持續飆升，加上防疫政策失靈，引發民怨高漲。而在投票日1個月前，南韓國營企業「南韓土地住宅公社」(Korea Land and Housing Corporation)爆出員工集體炒賣土地醜聞，讓民眾對執政黨更強烈不滿。＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。



資料來源-MoneyDJ理財網

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