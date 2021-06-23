文在寅打房越打越高！民團批：執政4年首爾房價翻倍

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從數據來看，首爾公寓售價增加的幅度，高達南韓個人所得漲幅的192倍。在上述期間，該國個人所得平均增加298萬韓圜(約2,600美元)。
經濟正義公民聯盟表示，以平均年所得4,800萬韓圜計算，南韓民眾必須不吃不喝25年，才能在首爾購買一間30坪的公寓，遠遠高出4年前所需的14 年。
而南韓國土交通部(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)公佈的數據顯示，2017年5月至2020年12月，首爾公寓價格累計上漲17%。該組織批評，政府的數據「完全錯誤」，如果政府有心控制房價，應該先徹底修改收集房地產數據的方式。
另外，該組織提到，由政府興辦公共住宅供長期出租，為有助於穩定房市的方式之一。
今年4月，南韓首爾、釜山市長進行補選投票，被視為明年總統大選前哨戰。計票結果顯示，最大在野黨國民力量(People Power Party)候選人以壓倒性擊敗執政黨共同民主黨(Democratic Party)，贏得首爾、釜山市長。
韓媒報導指出，原因包括南韓房價持續飆升，加上防疫政策失靈，引發民怨高漲。而在投票日1個月前，南韓國營企業「南韓土地住宅公社」(Korea Land and Housing Corporation)爆出員工集體炒賣土地醜聞，讓民眾對執政黨更強烈不滿。＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
資料來源-MoneyDJ理財網