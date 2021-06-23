傳帶台積電繞過上海復星買疫苗？郭台銘駁：破壞信任關係
針對有媒體報導鴻海創辦人郭台銘帶著台積電試圖繞過上海復星，採購BNT疫苗，郭台銘今（23）日透過自己臉書發布嚴正聲明，完全不符事實，是未經求證的臆測性內容，除破壞我們（鴻海、永齡、台積電）與政府、代理商、供貨商彼此的信代關係外，並加諸許多不確定因素，可能造成疫苗取得延宕。
記者顏真真/台北報導
2021-06-23 13:33:25
郭台銘今日在臉書指出，事關國人生命保障的重大議題，任何媒體必需本諸事實真相，也需經過仔細求證本人或基金會負責人員，才可對外報導，以免造成任何有權做決策的一方產生誤解，對於疫苗的購買作業過程中添加困撓，也阻礙取得疫苗的時程。
他也強調，若任何干擾對疫苗採購產生障礙，未來都會將過程公告大眾，他也提出嚴正聲明，對於媒體報導完全不符合事實的內容，也要求立即撤除更正。
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