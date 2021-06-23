COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

傳帶台積電繞過上海復星買疫苗？郭台銘駁：破壞信任關係

▲針對媒體報導鴻海創辦人郭台銘鴻海創辦人郭台銘帶著台積電試圖繞過上海復星，採購BNT疫苗，郭台銘今（23）日透過自己臉書發布嚴正聲明，完全不符事實。(圖／資料照，記者林柏年攝)
▲針對媒體報導鴻海創辦人郭台銘鴻海創辦人郭台銘帶著台積電試圖繞過上海復星，採購BNT疫苗，郭台銘今（23）日透過自己臉書發布嚴正聲明，完全不符事實。(圖／資料照，記者林柏年攝)

記者顏真真/台北報導

2021-06-23 13:33:25

針對有媒體報導鴻海創辦人郭台銘帶著台積電試圖繞過上海復星，採購BNT疫苗，郭台銘今（23）日透過自己臉書發布嚴正聲明，完全不符事實，是未經求證的臆測性內容，除破壞我們（鴻海、永齡、台積電）與政府、代理商、供貨商彼此的信代關係外，並加諸許多不確定因素，可能造成疫苗取得延宕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘今日在臉書指出，事關國人生命保障的重大議題，任何媒體必需本諸事實真相，也需經過仔細求證本人或基金會負責人員，才可對外報導，以免造成任何有權做決策的一方產生誤解，對於疫苗的購買作業過程中添加困撓，也阻礙取得疫苗的時程。

他也強調，若任何干擾對疫苗採購產生障礙，未來都會將過程公告大眾，他也提出嚴正聲明，對於媒體報導完全不符合事實的內容，也要求立即撤除更正。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.82%81.18%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.33%7.67%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.67%61.33%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.96%45.04%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀