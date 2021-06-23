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國內再添24死！60多歲男院內感染　4天後離世

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。圖為消毒化學兵，示意圖。（圖／NOWnews攝影中心）
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。圖為消毒化學兵，示意圖。（圖／NOWnews攝影中心）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-23 14:19:41｜2021-06-23 15:18:00

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(23)日再度召開疫情記者會，公布國內新增104例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增24例死亡個案。

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指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，為男性15位、女性9位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於4月11日至6月14日，確診日介於4月13日至6月16日，死亡日介於6月13日至6月21日。

其中死亡個案中，可以發現有4名患者為院內感染確診後死亡，其中案10442為50多歲男子，5/12因其他原因住院，6/1擴大採檢時無症狀，6/3發燒、呼吸困難，不幸在6／20死亡。另外，案12549是名80多歲男子，6/10因其他原因住院，採檢時無症狀，但隔日6/11確診，並在19號死亡。

另外案13424，則是一名60多歲男子，6/3因其他原因住院，6/14出現發燒狀況，6/16確診後，僅短短四天就在6/19不幸離世。

另外這波新增死亡個案中，案12162為年紀最輕的40多歲男子，也是24例中，唯一不是雙北個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案是基隆護理之家的住民，有高血壓、中風、糖尿病史，先前因有確診個案在機構，進行全面採檢後檢出40多歲男性病例確診，之後就安排住院，但住院肺炎情形惡化，不幸在在6/20過世。

▲指揮中心公告23日死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公告23日死亡個案。（圖／指揮中心提供）
 

指揮中心統計，累計1,148,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,133,240例排除)，其中14,260例確診，分別為1,166例境外移入，13,041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案14228)，累計101例移除為空號；自2020年起累計599例COVID-19死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、臺北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
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