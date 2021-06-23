國內再添24死！60多歲男院內感染　4天後離世

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其中死亡個案中，可以發現有4名患者為院內感染確診後死亡，其中案10442為50多歲男子，5/12因其他原因住院，6/1擴大採檢時無症狀，6/3發燒、呼吸困難，不幸在6／20死亡。另外，案12549是名80多歲男子，6/10因其他原因住院，採檢時無症狀，但隔日6/11確診，並在19號死亡。
另外案13424，則是一名60多歲男子，6/3因其他原因住院，6/14出現發燒狀況，6/16確診後，僅短短四天就在6/19不幸離世。
另外這波新增死亡個案中，案12162為年紀最輕的40多歲男子，也是24例中，唯一不是雙北個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案是基隆護理之家的住民，有高血壓、中風、糖尿病史，先前因有確診個案在機構，進行全面採檢後檢出40多歲男性病例確診，之後就安排住院，但住院肺炎情形惡化，不幸在在6/20過世。
指揮中心統計，累計1,148,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,133,240例排除)，其中14,260例確診，分別為1,166例境外移入，13,041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案14228)，累計101例移除為空號；自2020年起累計599例COVID-19死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、臺北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。