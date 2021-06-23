針對北農群聚　指揮中心啟動「市場專案」快速全面篩檢

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二、自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，且規定須於完成篩檢後方得接種COVIID-19疫苗。
三、為提升雙北批發市場各從業人員篩檢意願，篩檢站設置應鄰近市場並配合其作業時間；專案結束後，仍延長篩檢站設置時間，以利周邊攤商及社區民眾就近篩檢，以社區清零。
四、為加快篩檢速度且減少偽陰性及偽陽性情形，建議僅進行PCR採檢，提升篩檢作業效率；如檢驗陽性者，請地方政府衛生局落實後續疫調及接觸者匡列工作，並請提供疾管署彙整轉送居住地縣市，以進行後續疫調及匡列作業。
五、考量雙北批發市場貨車司機及隨車捆工停留於市場時間較短暫，該類人員之篩檢、疫調及接種作業，將請臺北農產運銷公司提供人員名冊，由指揮中心轉居住地縣市政府辦理。
六、推動北北基桃批發市場從業人員逐步施打疫苗，以雙北批發市場優先實施，所需疫苗均由指揮中心提供。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。