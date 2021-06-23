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針對北農群聚　指揮中心啟動「市場專案」快速全面篩檢

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（22）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（22）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-23 14:04:57

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，針對台北農產運銷公司發生COVID-19群聚感染事件，指揮中心於昨日召開會議，與農委會、台北市政府、台北農產運銷公司共同討論疫情狀況並研商「市場專案」強化相關防疫作為，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。相關措施如下：

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一、啟動「市場專案」快速全面篩檢，確保雙北批發市場從業人員防疫安全，避免傳播至家戶及社區之風險，並以社區儘速清零為目標。

二、自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，且規定須於完成篩檢後方得接種COVIID-19疫苗。

三、為提升雙北批發市場各從業人員篩檢意願，篩檢站設置應鄰近市場並配合其作業時間；專案結束後，仍延長篩檢站設置時間，以利周邊攤商及社區民眾就近篩檢，以社區清零。

四、為加快篩檢速度且減少偽陰性及偽陽性情形，建議僅進行PCR採檢，提升篩檢作業效率；如檢驗陽性者，請地方政府衛生局落實後續疫調及接觸者匡列工作，並請提供疾管署彙整轉送居住地縣市，以進行後續疫調及匡列作業。

五、考量雙北批發市場貨車司機及隨車捆工停留於市場時間較短暫，該類人員之篩檢、疫調及接種作業，將請臺北農產運銷公司提供人員名冊，由指揮中心轉居住地縣市政府辦理。

六、推動北北基桃批發市場從業人員逐步施打疫苗，以雙北批發市場優先實施，所需疫苗均由指揮中心提供。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.82%81.18%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.33%7.67%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.67%61.33%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.96%45.04%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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