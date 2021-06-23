針對北農群聚　指揮中心啟動「市場專案」快速全面篩檢

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，針對台北農產運銷公司發生COVID-19群聚感染事件，指揮中心於昨日召開會議，與農委會、台北市政府、台北農產運銷公司共同討論疫情狀況並研商「市場專案」強化相關防疫作為，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。相關措施如下：

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一、啟動「市場專案」快速全面篩檢，確保雙北批發市場從業人員防疫安全，避免傳播至家戶及社區之風險，並以社區儘速清零為目標。

二、自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，且規定須於完成篩檢後方得接種COVIID-19疫苗。

三、為提升雙北批發市場各從業人員篩檢意願，篩檢站設置應鄰近市場並配合其作業時間；專案結束後，仍延長篩檢站設置時間，以利周邊攤商及社區民眾就近篩檢，以社區清零。

四、為加快篩檢速度且減少偽陰性及偽陽性情形，建議僅進行PCR採檢，提升篩檢作業效率；如檢驗陽性者，請地方政府衛生局落實後續疫調及接觸者匡列工作，並請提供疾管署彙整轉送居住地縣市，以進行後續疫調及匡列作業。

五、考量雙北批發市場貨車司機及隨車捆工停留於市場時間較短暫，該類人員之篩檢、疫調及接種作業，將請臺北農產運銷公司提供人員名冊，由指揮中心轉居住地縣市政府辦理。

六、推動北北基桃批發市場從業人員逐步施打疫苗，以雙北批發市場優先實施，所需疫苗均由指揮中心提供。