中火興建燃氣機組　綠營：穩定供電與空品

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副書記長黃守達強調，苗栗通霄電廠拆除機組的脈絡，完全不是盧秀燕口中所說的「先拆後建」。盧市府經過一夜討論，竟然還是選擇用同樣話術欺騙市民，製造對立，還播放意義不明的影片，更顯得其說詞理據薄弱，如此水準，實在令人傻眼。
黃守達直指，台中用電需求持續成長不容忽視，燃氣機組的興建正是為了能達到減煤的目的，並且維持供電的穩定與平衡。會造成污染的是發電過程，而非機組本身，「全球最大火力發電廠」就是假議題。盧市府不願溝通不願協調，坐視燃氣機組一天比一天晚上線，這才是真正為所欲為，傷害台中人的健康。
幹事長林德宇指出，以氣換煤是經濟部與市府的最大公約數，市府不要阻擾燃氣機組的上線時程，「早一天動工、 早一天燃氣、早一天減煤」就算中火即刻獲發特種建照，燃氣機組也要四年後才能上線，且台電也已允諾燃氣機組上線後立即拆除兩部燃煤機組及一根煙囪，其實已經符合市府的訴求，減煤時程有十足進展，請市府不要再打假議題。
林德宇批評，盧秀燕上任以來一再上演操弄中央地方對立的仇恨戲碼，形塑市府一再被中央欺凌的形象，他要求盧秀燕不要再操弄這種虛假的表象，市府自己以違法濫權營造出來的仇恨值，只是為滿足盧的政治聲望，完全無視減煤的實際進展。
議員邱素貞指出，台中市空污問題嚴重，市民殷切期盼中火能擴大減煤、減少空污、穩定供電，中部有新的燃氣機組上線，可以提供擴大減煤的條件，是當務之急。
邱素貞說，中火增設燃氣機組，一方面長遠目標除了要減少空污，另一方面是要維持台中地區的用電穩定，滿足台中快速發展的經濟與市民的用電需求，希望盧市府加速中火增氣減煤工程，為減少空污共同努力，避免一再打擊、虛耗市民改善空污的期待與時間。