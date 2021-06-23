俄國正妹「搭北捷睡著」爆紅　7年後近況讓眾人心碎

東歐小國立陶宛昨（22日）宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，令國人備感溫馨，有網友想起7年前一名「立陶宛正妹」在北捷車廂睡著的照片，發文問：「要怎麼向她表示對她國家的感謝之情呢？」
娛樂中心／綜合報導
2021-06-23 17:26:16｜2021-06-23 17:42:11
網友在PTT貼出該位外國妹子被偷拍的照片，當時她雙手抱胸，輕靠捷運扶桿閉目養神，深邃五官及一雙長美腿迷倒不少乘客，封她為「北捷史嘉蕾喬韓森」，還有人笑說：「誰把洋娃娃放大了？」
原PO寫下：「立陶宛正妹有點累，在捷運上睡著了！宅宅我要怎麼向她表示對她國家的感謝之情呢？立陶宛是一個女多男少的國家，男女比例嚴重失調，台灣男生該怎麼報答兩萬劑疫苗的恩情呢？」其他網友紛紛表示：「有ig否」、「真的正翻」、「打兩萬劑回去報答」、「我給1萬分」！
事實上，這名被稱「立陶宛正妹」的女子叫卡蜜拉（Camilla），本名克謝妮雅（Ksenya Goryachova），家鄉似乎不在立陶宛，透露自己來自俄羅斯首都莫斯科附近的小城市，沒想到，2014年在北捷車廂打盹爆紅，當年19歲的她還是大學生，並在台北發展模特兒事業，如今多年過去，Camilla目前仍在台灣工作。
不過，去年8月，Camilla上YouTuber「柴Sean你說」節目時，親口透露有一位在韓國的男朋友，讓網友大呼：「心碎了！」（編輯：楊穎軒）