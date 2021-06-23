COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

俄國正妹「搭北捷睡著」爆紅　7年後近況讓眾人心碎

▲「北捷史嘉蕾」近況曝光。（圖／PTT表特版、Camilla IG）
▲「北捷史嘉蕾」近況曝光。（圖／PTT表特版、Camilla IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-23 17:26:16｜2021-06-23 17:42:11

東歐小國立陶宛昨（22日）宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，令國人備感溫馨，有網友想起7年前一名「立陶宛正妹」在北捷車廂睡著的照片，發文問：「要怎麼向她表示對她國家的感謝之情呢？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在PTT貼出該位外國妹子被偷拍的照片，當時她雙手抱胸，輕靠捷運扶桿閉目養神，深邃五官及一雙長美腿迷倒不少乘客，封她為「北捷史嘉蕾喬韓森」，還有人笑說：「誰把洋娃娃放大了？」

▲外國正妹在捷運上睡覺，亮麗外型被封「北捷史嘉蕾」。（圖／PTT表特版）
▲外國正妹在捷運上睡覺，亮麗外型被封「北捷史嘉蕾」。（圖／PTT表特版）
原PO寫下：「立陶宛正妹有點累，在捷運上睡著了！宅宅我要怎麼向她表示對她國家的感謝之情呢？立陶宛是一個女多男少的國家，男女比例嚴重失調，台灣男生該怎麼報答兩萬劑疫苗的恩情呢？」其他網友紛紛表示：「有ig否」、「真的正翻」、「打兩萬劑回去報答」、「我給1萬分」！

事實上，這名被稱「立陶宛正妹」的女子叫卡蜜拉（Camilla），本名克謝妮雅（Ksenya Goryachova），家鄉似乎不在立陶宛，透露自己來自俄羅斯首都莫斯科附近的小城市，沒想到，2014年在北捷車廂打盹爆紅，當年19歲的她還是大學生，並在台北發展模特兒事業，如今多年過去，Camilla目前仍在台灣工作。

▲▼Camilla喜歡中、韓文和亞洲文化，因為更愛台灣，便從上海回到寶島定居。（圖／Camilla
▲▼Camilla喜歡中、韓文和亞洲文化，因為更愛台灣，便從上海回到寶島定居。（圖／Camilla IG）
▲▼Camilla喜歡中、韓文和亞洲文化，因為更愛台灣，便從上海回到寶島定居。（圖／Camilla
▲▼Camilla喜歡中、韓文和亞洲文化，因為更愛台灣，便從上海回到寶島定居。（圖／Camilla
▲▼Camilla喜歡中、韓文和亞洲文化，因為更愛台灣，便從上海回到寶島定居。（圖／Camilla
▲▼Camilla喜歡中、韓文和亞洲文化，因為更愛台灣，便從上海回到寶島定居。（圖／Camilla
不過，去年8月，Camilla上YouTuber「柴Sean你說」節目時，親口透露有一位在韓國的男朋友，讓網友大呼：「心碎了！」（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀