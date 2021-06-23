如何穩住北農疫情？陳時中：篩檢、疫調跟疫苗不能少

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濱江市場（第二市場）方面，陳時中表示，第二市場上有相對比較多行政人員，但區域範圍比較清楚，熱區劃分比較容易，當然沒有案件最好，但如果有確診的話，能夠逐步把風險區畫出來，比較有效果；但下面一些行口，進出要落實實聯制，建議看是不是可以配合APP，有狀況時匡列比較快。
陳時中補充，濱江市場一些地方應設置多點乾洗手的地方，吃飯的座位區不多 希望多定好分流；包裝區有確診，但區域裡面的社交距離也夠，大家工作時候也都有把口罩、面罩戴好，也沒有人擠人；在拍賣區部分，都有把社區距離畫出來，但還是稍微擁擠點，但這都可以立即來改善。
第一市場方面，陳時中說，這邊很不巧正在改建中，相對環境規劃比第二市場不容易，規模也大很多，希望趕快把採檢做完，進而對相關行口都做好管制，希望三個角度都不能少，包含篩檢、疫調跟打疫苗等，才能把這情況穩住。
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