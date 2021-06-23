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如何穩住北農疫情？陳時中：篩檢、疫調跟疫苗不能少

▲指揮中心指揮官陳時中今（23）召開記者會，說明國內防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中今（23）召開記者會，說明國內防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-23 14:51:25｜2021-06-23 15:19:06

指揮中心指揮官陳時中今（23）晨偕同農委會主委陳吉仲，前往台北市第一、第二以及新北市三重果菜市場巡視。陳時中今於指揮中心記者會上，也說明巡視經過。他表示，希望市場防疫三個角度都不能少，包含篩檢、疫調跟打疫苗等，才能把情況穩住。

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對於今晨巡視果菜市場的過程，陳時中說，今晨到北市第一、第二以及新北市三重果菜市場巡視，其中三重市場很自豪，一日可以篩檢3千多人，效率很高，所以他們也去看看，同時也了解相關作業的情形，對後來政策的判斷比較有幫助。

濱江市場（第二市場）方面，陳時中表示，第二市場上有相對比較多行政人員，但區域範圍比較清楚，熱區劃分比較容易，當然沒有案件最好，但如果有確診的話，能夠逐步把風險區畫出來，比較有效果；但下面一些行口，進出要落實實聯制，建議看是不是可以配合APP，有狀況時匡列比較快。

陳時中補充，濱江市場一些地方應設置多點乾洗手的地方，吃飯的座位區不多 希望多定好分流；包裝區有確診，但區域裡面的社交距離也夠，大家工作時候也都有把口罩、面罩戴好，也沒有人擠人；在拍賣區部分，都有把社區距離畫出來，但還是稍微擁擠點，但這都可以立即來改善。

第一市場方面，陳時中說，這邊很不巧正在改建中，相對環境規劃比第二市場不容易，規模也大很多，希望趕快把採檢做完，進而對相關行口都做好管制，希望三個角度都不能少，包含篩檢、疫調跟打疫苗等，才能把這情況穩住。

▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

▲全台本土案例分佈地圖。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例分佈地圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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同島一命，尊重中央專業
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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
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2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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