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延長三級警戒與北農有關？陳時中：無關但在考慮範圍內

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-23 15:16:05

中央流行疫情指揮中心今（23）宣布，全國再同步維持疫情三級警戒2週，至7月12日為止。對於三級警戒延長，是否與台北市北農疫情有關，指揮中心指揮官陳時中今也回應，這沒有直接關係，各類群聚或確診數指揮中心都有予以注意，但當然北農疫情也在考慮的範圍之內。

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指揮中心今日表示，國內疫情由於國人的努力，得到良好控制，但目前跨區傳播事件仍然存在，而世界各國因解封太快致疫情再起的經驗亦歷歷在目；為確保國人健康，經評估後決定，全國再同步維持疫情三級警戒2週至7月12日止，用2週的時間換得國人平安，希望國人共體時艱，共同抗疫。

指揮中心今日記者會上，有媒體提問，此次三級警戒延期，是否與北農疫情爆發有關。對此，陳時中回應，各類群聚或確診數指揮中心都予以注意，升級也沒有跟北農有直接關係，但當然都在考慮的範圍之內，今天是有多重群聚，包含長照相關、醫院等。

陳時中說，還是要把相關措施更落實、結構要更好，例如遇到情況能即時安置隔離，然後篩檢疫調等，這三個多禮拜要把準備工作做得更完整、確實，才能在未來有比較安全的社區。

▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

▲全台本土案例分佈地圖。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例分佈地圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
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