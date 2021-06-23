延長三級警戒與北農有關？陳時中：無關但在考慮範圍內
中央流行疫情指揮中心今（23）宣布，全國再同步維持疫情三級警戒2週，至7月12日為止。對於三級警戒延長，是否與台北市北農疫情有關，指揮中心指揮官陳時中今也回應，這沒有直接關係，各類群聚或確診數指揮中心都有予以注意，但當然北農疫情也在考慮的範圍之內。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-23 15:16:05
指揮中心今日表示，國內疫情由於國人的努力，得到良好控制，但目前跨區傳播事件仍然存在，而世界各國因解封太快致疫情再起的經驗亦歷歷在目；為確保國人健康，經評估後決定，全國再同步維持疫情三級警戒2週至7月12日止，用2週的時間換得國人平安，希望國人共體時艱，共同抗疫。
指揮中心今日記者會上，有媒體提問，此次三級警戒延期，是否與北農疫情爆發有關。對此，陳時中回應，各類群聚或確診數指揮中心都予以注意，升級也沒有跟北農有直接關係，但當然都在考慮的範圍之內，今天是有多重群聚，包含長照相關、醫院等。
陳時中說，還是要把相關措施更落實、結構要更好，例如遇到情況能即時安置隔離，然後篩檢疫調等，這三個多禮拜要把準備工作做得更完整、確實，才能在未來有比較安全的社區。
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