北農群聚案延燒！指揮中心將介入接管？陳時中回應了

北農群聚案持續延燒，目前累計50多例個案確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，今天上午也特別去萬大市場視察，指揮中心表示，將進行雙北批發市場人員全面進行篩檢作業，相關人員若未持有陰性證明不得進場，且要依規定完成篩檢後接種COVID-19新冠疫苗。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-23 14:52:27
針對北農事件不斷延燒，有媒體追問中央何時才會考量比照， 如何才會考慮由中央接管？對此陳時中也做出回應，陳時中表示，這個事情一直強調，6/5就跟雙北開過一次會議，農委會也跟他們開過會，沒有所謂的接管，苗栗（電子場群聚）也沒有，是中央跟地方來有營業場所，三方合作，都有不同合作模式，根據當地資源、管理，一起努力。
陳時中強調，群聚要多方合作才能做好，像是北農疫調，所在地的疫調要做好，還有居住地可能在外縣市，跟地方衛生局要協助好，再做資料彙整。像是司機、搬運人員散佈全省各地，也要當地政府協助幫忙，大家來分工才能解決社會問題。
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