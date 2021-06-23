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北農群聚案延燒！指揮中心將介入接管？陳時中回應了

▲指揮官陳時中說明本土疫情。（圖／記者朱永強拍攝）
▲指揮官陳時中說明本土疫情。（圖／記者朱永強拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-23 14:52:27

北農群聚案持續延燒，目前累計50多例個案確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，今天上午也特別去萬大市場視察，指揮中心表示，將進行雙北批發市場人員全面進行篩檢作業，相關人員若未持有陰性證明不得進場，且要依規定完成篩檢後接種COVID-19新冠疫苗。

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針對北農事件不斷延燒，有媒體追問中央何時才會考量比照， 如何才會考慮由中央接管？對此陳時中也做出回應，陳時中表示，這個事情一直強調，6/5就跟雙北開過一次會議，農委會也跟他們開過會，沒有所謂的接管，苗栗（電子場群聚）也沒有，是中央跟地方來有營業場所，三方合作，都有不同合作模式，根據當地資源、管理，一起努力。

陳時中強調，群聚要多方合作才能做好，像是北農疫調，所在地的疫調要做好，還有居住地可能在外縣市，跟地方衛生局要協助好，再做資料彙整。像是司機、搬運人員散佈全省各地，也要當地政府協助幫忙，大家來分工才能解決社會問題。

▲全台本土案例分佈地圖。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例分佈地圖。（圖／NOWnews製表）
▲中市府地政局決定6月24日恢復辨理實地複丈測量作業(圖／李天生服務處提供2021.6.23)
▲中市府地政局決定6月24日恢復辨理實地複丈測量作業(圖／李天生服務處提供2021.6.23)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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