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居家快篩試劑哪裡買？四大超商開賣、預購時間看這裡

▲四大超商陸續宣布，開賣居家快篩試劑。7-ELEVEN 自23日起於桃園以北有藥商許可之門市上架販售。（圖／7-ELEVEN提供）
▲四大超商陸續宣布，開賣居家快篩試劑。7-ELEVEN 自23日起於桃園以北有藥商許可之門市上架販售。（圖／7-ELEVEN提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-23 13:43:23

衛福部食藥署日前宣布，核准4款進口居家快篩試劑，以及1款國產專案製造快篩試劑，供民眾可自行前往醫療器材行、有藥政許可的藥妝店以及四大便利超商選購，在家篩檢避免移動造成群聚風險。今（23）日下午14時30分起，由統一超商旗下7-ELEVEN搶先開賣，桃園以北的門市引進國產泰博科技的「福爾威創」；萊爾富同為今日下午開賣「福爾威創」，15時起在北部限定2門市可取得。全家便利商店26日起推出「羅氏檢測套組」以及「福爾威創」，可事先預購結帳隔日領取；OKmart則是採用會員Line群組預購方式，24日起至30日預購、7月9日開始領取。

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▲居家快篩試劑23日開賣，檢測種類、廠牌一次看。（圖／NOWnews製作）
▲居家快篩試劑23日開賣，檢測種類、廠牌一次看。（圖／NOWnews製作）
 

COVID-19家用快篩試劑為第三級醫療器材，衛福部食藥署宣布，必須由醫療器材販賣業者或藥局販售，民眾可至藥粧店、醫療器材行、便利商店選購，未開放網路購買。為響應防疫政策，國內四大超商都積極與廠商接洽，7-ELEVEN搶先公布，今日下午14點30分後，陸續於桃園以北有藥商許可的門市上架販售「COVID-19家用快篩試劑」，廠牌為國產泰博科技的「福爾威創」，單入包裝販售價格為350元。另預計7月1日起，全台7-ELEVEN有藥商許可的門氏菌可以購買得到。

萊爾富同樣在今日下午開賣，首批於15時在萊爾富北市迪化店、新北市五工店供應「福爾威創」，一盒5入，售價1700元，每店僅限量100盒。

全家便利超商則在26日推出2款家用快篩試劑，於全台近3800家有藥商許可之店舖限量販售。一款為「羅氏檢測套組」，一盒5入，售價1800元；另款為「福爾威創」，一盒20入，售價5880元，適合公司行號採購。民眾須到店使用FamiPort事務機台預購並結帳，預購後最快可隔日到店領取。

OKmart為降低顧客到門市購買接觸時間，將透過OKLine群組，於6月24日至6月30日開放預購「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」」，單盒內含5組，售價1799元，預計7月9日可開始領取。

另外，同為統一企業的康是美藥妝店，也加入居家快篩試劑販售行列，主要引進進「福爾威創」、「羅氏」兩款快篩試劑，預計於6月24日起「福爾威創」在北北基桃地區的康是美開賣，6月26日起「羅氏」全台康是美陸續開始販售，皆為5入一盒販售，方便消費者在家中自行檢測，降低外出篩檢的群聚風險。

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