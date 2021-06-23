建議北農篩檢站以PCR取代快篩　陳時中說明原因

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陳時中建議，採檢站要就近，採檢站一旦拉得遠，一方面時間拉得長，第二個要被篩檢的人意願相對不高，所以農委會、指揮中心以及北市府昨日晚上有討論，北市昨日也有評估。
陳時中表示，昨日他半夜去看時，第一市場有作多幾條線的採檢線，本來指揮中心期待是有六條線，今日看是已經做了四條，然後在濱江市場也挪出空間，「空間滿不錯的，篩檢效率應該可以提高」。
陳時中強調，針對北農疫情，還是要進行快速全面的篩檢，避免傳播到家戶跟社區，當然北農裡面有幾個「圈圈」，例如司機、搬運人員、承銷商、行口、攤商等，這幾個圈圈事實上都要分時間並快速篩檢，當然先把場內的做完，再做場外的，之後再配合相關疫調，希望能把疫情控制住；另外，貨車司機、搬運人員停留時間短，也大多住在其他地方，這部分篩檢由北農提供名冊，轉居住地的政府辦理，指揮中心也會協助地方政府做好這些事情。
至於建議以PCR取代快篩部分，陳時中指出，快篩加上PCR檢驗，就算是快篩陰性也要做PCR，且其中也可能有很多偽陰性，那等快篩的時間又會擠壓到PCR檢驗時間，因此建議直接做PCR；過去快篩陰性又PCR陽性者，比較難掌握行蹤，但北農在採檢時，都有完全掌握名冊，因此建議考慮直接做PCR，但指揮中心也尊重執行單位。
「這是大家的討論，兩個一起做我也沒有反對。」陳時中說，他只是擔心快篩要等時間，後面也要做PCR，那是不是直接做會比較好，同時指揮中心也可以協助，且這是討論的過程，不是只有他一個人的決策。
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