COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

建議北農篩檢站以PCR取代快篩　陳時中說明原因

▲農委會主委陳吉仲今（23）上午偕同衛福部長陳時中，前往視察台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場。（圖／翻攝陳吉仲臉書）
▲農委會主委陳吉仲今（23）上午偕同衛福部長陳時中，前往視察台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-23 14:44:41｜2021-06-23 15:18:49

針對北農群聚事件，中央流行疫情指揮中心指揮中心指揮官陳時中今（23）宣布，將啟動「市場專案」強化相關防疫作為。對於建議北市府以PCR取代快篩，指揮官陳時中今強調，這是大家的討論，並非一個人的決策。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，昨（22）日針對北農篩檢站問題，指揮中心與農委會、台北市政府、台北農產運銷公司共同討論疫情狀況，並研商「市場專案」強化相關防疫作為。

陳時中建議，採檢站要就近，採檢站一旦拉得遠，一方面時間拉得長，第二個要被篩檢的人意願相對不高，所以農委會、指揮中心以及北市府昨日晚上有討論，北市昨日也有評估。

陳時中表示，昨日他半夜去看時，第一市場有作多幾條線的採檢線，本來指揮中心期待是有六條線，今日看是已經做了四條，然後在濱江市場也挪出空間，「空間滿不錯的，篩檢效率應該可以提高」。

陳時中強調，針對北農疫情，還是要進行快速全面的篩檢，避免傳播到家戶跟社區，當然北農裡面有幾個「圈圈」，例如司機、搬運人員、承銷商、行口、攤商等，這幾個圈圈事實上都要分時間並快速篩檢，當然先把場內的做完，再做場外的，之後再配合相關疫調，希望能把疫情控制住；另外，貨車司機、搬運人員停留時間短，也大多住在其他地方，這部分篩檢由北農提供名冊，轉居住地的政府辦理，指揮中心也會協助地方政府做好這些事情。

至於建議以PCR取代快篩部分，陳時中指出，快篩加上PCR檢驗，就算是快篩陰性也要做PCR，且其中也可能有很多偽陰性，那等快篩的時間又會擠壓到PCR檢驗時間，因此建議直接做PCR；過去快篩陰性又PCR陽性者，比較難掌握行蹤，但北農在採檢時，都有完全掌握名冊，因此建議考慮直接做PCR，但指揮中心也尊重執行單位。

「這是大家的討論，兩個一起做我也沒有反對。」陳時中說，他只是擔心快篩要等時間，後面也要做PCR，那是不是直接做會比較好，同時指揮中心也可以協助，且這是討論的過程，不是只有他一個人的決策。

▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

▲全台本土案例分佈地圖。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例分佈地圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀