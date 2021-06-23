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防疫遠離3C產品　議員：補貼宅書「書香便利送」

▲中市府推出「書香便利送2」服務，議員呼籲，增加到圖書館取書以及補貼郵資的方式讓民眾更願意透過網路來借書(圖／王立任服務處提供2021.6.23)
▲中市府推出「書香便利送2」服務，議員呼籲，增加到圖書館取書以及補貼郵資的方式讓民眾更願意透過網路來借書(圖／王立任服務處提供2021.6.23)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-23 14:08:46

防疫三級警戒期間，中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達今(23)日呼籲，

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閱讀不中斷，當在家上課變成常態，孩子也避免不了長時間使用3C產品，面臨孩子放暑假，因此要求台中市立圖書館要有積極作為，增加到圖書館取書以及補貼郵資的方式讓民眾更願意透過網路來借書。

王立任表示，自從5/19日全台實施停課，孩子開始遠距離上課後，在家的時間相對變長。而圖書館因應三級警戒而關閉，不僅原本的借書者借書不便，也因此造成3C產品也不離手的現象，對擔心影響孩子睡眠及注意力的父母親來說也是一大煩惱。目前台中市圖書館雖然推動宅配書籍「書香便利送」活動，讓民眾在圖書館網頁尋找書籍並郵寄到家，但從6/7開始到現在兩週的時間只有寄出約500箱，相較於台中市立圖書館目前轄下有44間分館的龐大資源，顯然可以有更積極主動的推廣做為，王立任認為，可以設置到館取書的窗口及補貼「書香便利送」郵資等便民措施。

謝志忠表示，根據天下及遠見雜誌調查，2020年台中民眾的借書率是全國第一，「實體書總借閱量」達1381萬餘冊；電子書亦有32.5萬冊(突破23萬人次)，可見台中人相當樂於閱讀。但「書香便利送」活動實施兩週只寄出500箱，平均每天最多只借出267本，相較於疫情前每天借出約37,800本，借出的書量明顯銳減，甚至不到疫情前的百分之一，市府推動閱讀的便民腳步是否跟得上民眾需求? 屏東推出「閱讀驚喜箱」宅配全免的服務，由館方人員挑選近兩年適合新書9~12本免費配送到府；2小時300箱登記就秒殺；但台中市的「書香便利送」，卻需自行挑選再付費60~70元，相較可以更進步，並還可以結合市民卡、手機、電子書等科技，讓民眾居家防疫期間更加方便補充精神糧食。 

張玉嬿說，在家防疫有好書陪伴度過，讓困頓時光有探索新東西的機會，市府應該提供免費物流服務愛書人，另外圖書館的「說故事時間」也可改推出線上說故事，公告約定時間邀請親子檔參與直播，更加連結社區、家庭關係。

黃守達認為，書籍的推廣多多益善，「閱讀驚喜箱」的概念相當有趣，且不失為一種讓民眾拓展閱讀領域的好方法。雖台中市已有「書香便利送」的服務，但若能用近似「盲抽」的方式來給予閱讀的驚喜與新發現，相信也能大大提升市民與公共圖書館的互動性。

議員呼籲，台中市立圖書館應積極主動推廣宅配書籍活動，尤其暑假即將到來，而三級警戒還未解除的情況下，應該更鼓勵民眾使用「書香便利送」的服務，讓防疫期間孩子在家能遠離3C產品，閱讀不中斷，使孩子能在疫情當下「做個快樂讀書人」。

文化局表示，延續市民良好的閱讀風氣，疫情期間，提供居家防疫期間充實的讀物，更升級推出「書香便利送2.0」服務，民眾只要於台中市立圖書館官網線上提出借閱申請並支付運費，中市圖就會透過郵局物流直接送到家，降低民眾外出染疫風險，陪伴所有市民「停課不停學、學習不中斷」。

文化局說明，線上借閱申請流程，讀者可在市圖館藏查詢系統中，從單一圖書館挑選喜愛的書籍並申請宅配服務，一次最多可借8本，目前提供兒童繪本、閱讀認證、語言學習、文學小說等超過500萬冊書籍，館員將書籍利用紫外線殺菌機進行消毒後，再裝入紙箱寄出，讓民眾宅在家就能享受閱讀、充實生活。

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