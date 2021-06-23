防疫遠離3C產品　議員：補貼宅書「書香便利送」

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王立任表示，自從5/19日全台實施停課，孩子開始遠距離上課後，在家的時間相對變長。而圖書館因應三級警戒而關閉，不僅原本的借書者借書不便，也因此造成3C產品也不離手的現象，對擔心影響孩子睡眠及注意力的父母親來說也是一大煩惱。目前台中市圖書館雖然推動宅配書籍「書香便利送」活動，讓民眾在圖書館網頁尋找書籍並郵寄到家，但從6/7開始到現在兩週的時間只有寄出約500箱，相較於台中市立圖書館目前轄下有44間分館的龐大資源，顯然可以有更積極主動的推廣做為，王立任認為，可以設置到館取書的窗口及補貼「書香便利送」郵資等便民措施。
謝志忠表示，根據天下及遠見雜誌調查，2020年台中民眾的借書率是全國第一，「實體書總借閱量」達1381萬餘冊；電子書亦有32.5萬冊(突破23萬人次)，可見台中人相當樂於閱讀。但「書香便利送」活動實施兩週只寄出500箱，平均每天最多只借出267本，相較於疫情前每天借出約37,800本，借出的書量明顯銳減，甚至不到疫情前的百分之一，市府推動閱讀的便民腳步是否跟得上民眾需求? 屏東推出「閱讀驚喜箱」宅配全免的服務，由館方人員挑選近兩年適合新書9~12本免費配送到府；2小時300箱登記就秒殺；但台中市的「書香便利送」，卻需自行挑選再付費60~70元，相較可以更進步，並還可以結合市民卡、手機、電子書等科技，讓民眾居家防疫期間更加方便補充精神糧食。
張玉嬿說，在家防疫有好書陪伴度過，讓困頓時光有探索新東西的機會，市府應該提供免費物流服務愛書人，另外圖書館的「說故事時間」也可改推出線上說故事，公告約定時間邀請親子檔參與直播，更加連結社區、家庭關係。
黃守達認為，書籍的推廣多多益善，「閱讀驚喜箱」的概念相當有趣，且不失為一種讓民眾拓展閱讀領域的好方法。雖台中市已有「書香便利送」的服務，但若能用近似「盲抽」的方式來給予閱讀的驚喜與新發現，相信也能大大提升市民與公共圖書館的互動性。
議員呼籲，台中市立圖書館應積極主動推廣宅配書籍活動，尤其暑假即將到來，而三級警戒還未解除的情況下，應該更鼓勵民眾使用「書香便利送」的服務，讓防疫期間孩子在家能遠離3C產品，閱讀不中斷，使孩子能在疫情當下「做個快樂讀書人」。
文化局表示，延續市民良好的閱讀風氣，疫情期間，提供居家防疫期間充實的讀物，更升級推出「書香便利送2.0」服務，民眾只要於台中市立圖書館官網線上提出借閱申請並支付運費，中市圖就會透過郵局物流直接送到家，降低民眾外出染疫風險，陪伴所有市民「停課不停學、學習不中斷」。
文化局說明，線上借閱申請流程，讀者可在市圖館藏查詢系統中，從單一圖書館挑選喜愛的書籍並申請宅配服務，一次最多可借8本，目前提供兒童繪本、閱讀認證、語言學習、文學小說等超過500萬冊書籍，館員將書籍利用紫外線殺菌機進行消毒後，再裝入紙箱寄出，讓民眾宅在家就能享受閱讀、充實生活。