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美國商會：台灣政府需加倍努力提升再生能源發展

台灣美國商會今(23)日公布「2021台灣白皮書」，稱台灣政府需加倍努力提升再生能源發展。（MoneyDJ理財網）
台灣美國商會今(23)日公布「2021台灣白皮書」，稱台灣政府需加倍努力提升再生能源發展。（MoneyDJ理財網）

MoneyDJ理財網

2021-06-23 17:34:13

台灣美國商會今(23)日公布「2021台灣白皮書」，針對台灣在強化供應鏈、加速數位轉型、能源議題、成立主權基金以拓展影響力等議題上提出看法與建議；其中，能源部分，美國商會表示，政府需要加倍努力提升新的燃氣、太陽能和風能等再生能源發展，台灣需百分之百確保未來能有充足的能源供給，以維持跨國科技業來台和台商回流投資。

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針對強化供應鏈方面，美國商會表示，台灣的產業供應鏈相當強勁，但並非固若金湯，若不採取行動強化供應鏈的韌性，可能容易受到地緣政治、大流行病、駭客攻擊等全球危機衝擊，並建議台灣需要跨界合作與公私協力的夥伴關係，以確保安全、可靠的供應鏈；另外，對台灣來說，能加入雙邊或多邊協議，也能對國內科技業及其全球夥伴帶來相當助益。

能源議題方面，美國商會表示，近期的供電短缺事件突顯台灣需要更具彈性的能源調度、分配系統和更好的電網設備；若無法妥善解決上述問題，將對台灣的整體產業與資訊安全造成嚴重衝擊；呼籲政府需加倍努力提升新的燃氣、太陽能與風能等再生能源發展。外商在台灣設置研發、資料中心不斷增加和台商回流，使台灣經濟有正面的發展，不過，若台灣無法維持供電穩定，將影響廠商投資意願。

另外，美國商會再度呼籲台灣政府應成立主權基金，因目前中央銀行運用外匯存底的保守方式，已無法滿足台灣當前迫在眉睫的需求，如人口老化和突如其來的全球事件，放眼世界的主權基金將有助解決上述問題，並且提升台灣全球能見度，為一舉兩得。



資料來源-MoneyDJ理財網

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