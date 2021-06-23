COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

楊安澤紐約市長初選落敗　政治素人光環褪色

▲紐約市長初選今天投票，台裔參選人楊安澤在民主黨眾多選將中得票暫居第4，大幅落後領先群。政治素人光環褪色的他承認敗選，並承諾協助新市長改善受疫情衝擊的民眾生活。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約市長初選今天投票，台裔參選人楊安澤在民主黨眾多選將中得票暫居第4，大幅落後領先群。政治素人光環褪色的他承認敗選，並承諾協助新市長改善受疫情衝擊的民眾生活。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-23 15:14:33

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）紐約市長初選今天投票，台裔參選人楊安澤在民主黨眾多選將中得票暫居第4，大幅落後領先群。政治素人光環褪色的他承認敗選，並承諾協助新市長改善受疫情衝擊的民眾生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
初選投票美東時間晚間9時結束，截至發稿逾8成選票開出，楊安澤獲約9萬張首選票，得票率11.6%。布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）以31.6%領先群雄，民權律師懷禮（Maya Wiley）及前紐約市衛生局長賈西亞（Kathryn Garcia）分別為22.3%、19.6%。

楊安澤在曼哈頓中城一家飯店舉辦的選舉夜派對上說：「依據今晚開票數字，我不會成為下一任紐約市長，我承認輸掉這場選戰。」

他表示：「我們不確定最終誰會成為下一任市長。無論市長是誰，我很樂意與他們合作，協助改善830萬名住在我們偉大城市的民眾生活，我鼓勵在場各位也這麼做。」

楊安澤在妻子盧艾玲、台裔紐約州參議員劉醇逸等人陪同下登台發言，過程面色凝重，與選戰倒數階段催票時常笑容滿面的輕鬆姿態形成鮮明對比。

楊安澤憑藉2019年參與民主黨總統初選累積的知名度，1月投入紐約市長選戰後民調一直處於前段班。但隨著選戰進展，焦點議題從民生逐漸轉變為攸關民眾安危的治安，欠缺政壇歷練成為楊安澤一大罩門，聲勢與民調數字在選戰末尾明顯下滑。

紐約市奮力走出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陰影之際，楊安澤說，他深信自己與盧艾玲能夠幫忙，「不是以你們市長和紐約市第一夫人的身分，而會以雙親、公民、深切關心紐約前途的民眾身分發揮能力」。

這次初選破天荒採用排名選擇投票制（rankedchoice voting），選民最多可在選票上依偏好次序選擇5位參選人。由於民主黨無人在首輪計票獲過半首選票，未來幾週將依排名選擇，多輪計票淘汰選將後產生贏家，結果預計7月中旬出爐。

由於紐約市是民主黨票倉，初選出線的民主黨選將幾乎篤定會在11月市長選舉擊敗代表共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa），入主市府。

楊安澤頂著政治素人光環，一度在紐約市長選戰中獨領風騷。但從初步計票結果觀察，選民傾向由亞當斯等政壇老鳥掌管這個全美首屈一指的大城，「門外漢」身分最終成為楊安澤輸掉選戰的致命傷。

回顧投入選戰這半年，楊安澤說：「這是一趟很美好的旅程，但我知道這趟旅程才剛開始，盧艾玲跟我將找到方式服務、貢獻紐約市社會及更多層面。我深深感謝讓我們有機會透過選戰發揮如此大影響力的所有人，我很驕傲過去幾個月帶頭打過這場選戰。」（編輯：周永捷）1100623

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀