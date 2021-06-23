慈濟：將購500萬劑BNT疫苗　已依政府法規提出申請

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）慈濟基金會今天向衛福部遞件申請500萬劑BNT疫苗緊急進口，隨後再補充說明購買BNT德國原廠疫苗的3點理由，盼台灣早日恢復健康的生活與正常的經濟活動。





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慈濟基金會表示，會選擇BNT疫苗是基於「BNT疫苗是我們目前所知最好的疫苗、BNT現行產能的供應比較能夠符合我們緊急的需求、BNT疫苗是目前市面上唯一能施打在12-17歲青少年的疫苗」。





慈濟基金會積極協助台灣取得疫苗，備齊相關申請文件，今天上午由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、副執行長何日生及律師陳昱瑄等人，送至衛生福利部食品藥物管理署，完成送件程序。





慈濟基金會今天稍早發布新聞稿表示，為協助台灣民眾能儘早普及施打COVID-19（武漢肺炎，2019冠狀病毒疾病）疫苗，透過海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，備妥前期相關申請文件，近日並在疫苗採購來源上獲得初步的進展，今天已依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。





慈濟基金會執行長顏博文指出，慈濟對COVID-19疫情的疫苗取得，從台灣疫情開始嚴重即陸續與主動或被動有願意提供疫苗者洽談，今天能夠正式送件感謝政府主管機關與防疫指揮中心的指導和支持、各界善心企業與人士的敦促和支持，及有志一同夥伴的相互堅持與努力。





至於外傳總統府於21日上午致電關切慈濟申請購買疫苗送件的事宜，顏博文表示，慈濟在21日沒有接到總統府的來電。慈濟申購疫苗一切依照政府相關規定辦理，希望能夠協助台灣早日度過這場疫情。





顏博文說，在5月11日台灣爆發本土社區感染隨即疫情轉趨嚴峻後，立即擴大啟動自2020年全球疫情蔓延以來一直在實施的防疫物資支援及生活紓困兩項計畫，只是此次的重點在台灣本島，特別編列超過新台幣10億元提供醫療物資採購及疫急紓困，以支援中央及各地方政府的第一線防疫人員的防疫行動，同時資助架設25座篩檢站分布全台各縣市，且主動提供全台15座靜思堂做為疫苗施打的場所，以維護民眾的安全與健康。





顏博文表示，及時足夠的疫苗是刻不容緩的議題，疫苗採購是在與時間賽跑，因此慈濟本著搶救生命的人道精神，依循合法程序與完備文件流程，期待盡快獲准購入疫苗給民眾施打，協助政府與民眾脫離疫情的陰霾，盼台灣早日恢復健康的生活與正常的經濟活動。（編輯：李錫璋、黃世雅）1100623



