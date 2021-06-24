開始全新RO冒險！《RO新世代的誕生》五大特色剖析

由韓國 Gravity 公司正版授權的手機遊戲《RO仙境傳說：新世代的誕生》，完整承襲了原版超經典線上遊戲《仙境傳說Online》的各項特色，包括超萌Q版畫風、可愛又難纏的魔物，以及像是普隆德拉、斐揚、吉芬等玩家熟悉的場景，甚至還找來從原版時期就是忠實玩家的藝人林志穎代言，種種元素都是為了保留住RO原汁原味的感覺！以下就介紹全新《RO仙境傳說：新世代的誕生》的五大特色，讓新世代玩家初步認識外，更讓老手玩家一同回憶當年最初的感動。





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承襲RO玩家最熟悉的六大職業





《RO仙境傳說：新世代的誕生》沿襲原版RO的一轉六大職業，包括劍士、服事、魔法師、盜賊、弓箭手、商人，每個一轉職業都能再進行二轉、甚至進階二轉，例如劍士可以轉職成騎士、騎士能進一步轉職成騎士領主，每次的轉職都意味著實力的大幅躍進。





此外，每種職業還有三種流派可以選擇，例如騎士可以選擇劍盾騎、刀騎或是槍騎等等，每種流派適合的情況都不盡相同，玩家可以依照自己遊玩的風格自由安排技能配置以及能力配點，來培養出自己喜歡的角色。





▲每個職業都有豐富的生活技能，不僅讓角色變得更強，還能自產自銷，輕鬆優閒的享受遊戲時光，以不同方式體驗RO的世界。（圖／資料照片）

以新引擎Unity3D重新詮釋RO世界





原版RO於2002年上市，距今已經有約19年的時間，雖然遊戲風格在今日來看依舊超萌可愛，但的確畫面上已有些跟不上時代。《RO仙境傳說：新世代的誕生》除了延續經典RO韓系 Q 版畫風的同時，以新技術將角色、怪物的立繪和建模設計精巧細膩。





得益於強大的Unity3D引擎，玩家可以體驗到更進一步的戰鬥體驗。本作搭載的即時雙輪盤操作模式，讓玩家在戰鬥的操控感更加順暢。再搭配雙視角表現，大大增強了玩家進攻時的視聽感受。





同時，在遊戲新引擎的3D視角加持下，畫面細節也實現顛覆性升級，使得米德加爾特大陸的美麗風光得以以高畫質方式呈現。搭配隨心調節的鏡頭視⻆，更讓玩家能夠沉浸體驗RO新世界的晝夜情雨。





與單純練功說掰掰！全新的冒險玩法與劇情沉浸探索





無論是喜愛哪種冒險玩法的玩家，都可以在《RO仙境傳說：新世代的誕生》中找到舒適的遊戲體驗！例如喜歡看劇情玩家，本作充分挖掘了「RO仙境傳說」的世界觀，擁有多達10萬字的原創劇本，並搭配 40 段專業分鏡的即時運算動畫，進一步展現劇情的史詩感。





近期官方也進行了大型改版「克雷斯特漢姆古城暗夜新篇章」，讓玩家在探索記憶中古城的同時，也能感受嶄新的遊戲體驗。在新篇章中，玩家將會受到女神的指引前往古城，並隨著劇情的推進逐漸知曉曾經繁榮一時的克雷斯特漢姆古城有著什麼樣悲慘的過去。





本作也包含數百個支線劇情任務，無論是幫助愈難船上的亡靈船員完成生前心願，還是拍攝望穿瀑布與陰陽太極的照片，上百個經典NPC的動人故事靜待玩家深入瞭解。





部分RO的經典MVP Boss也將移入全新的新之座副本模式中，喜歡PVE的玩家可以和其他四位勇者一同組隊挑戰全新的Boss戰鬥玩法，每個Boss都有著獨一無二的技能設計，玩家必須精確走位並與隊友進行戰術配合，才能順利打倒Boss；而PVP玩法則以公會來分組，透過限時活動，共同捍衛公會榮耀。





▲每種職業還有三種流派可以選擇。（圖／資料照片）

練功練累了？零負擔休閒玩法，社交休閒更輕鬆





差異化的休閒玩法和生活職業系統，是本作為了進一步豐富玩家的遊戲體驗而作出的努力。除了練功、升級、刷裝備外，位於南門區域的樂園團為玩家提供休閒與社交的場所，讓玩家在練功、打本休閒之餘，可以來這邊放鬆身心、認識新朋友。





而生活職業系統則帶來了更強的可玩性。玩家可以自由選擇六大採集系和製造系職業，像是釣魚、園藝，或是採礦等等的生活職業。每個職業都有豐富的生活技能，不僅讓角色變得更強，還能自產自銷，輕鬆優閒的享受遊戲時光，以不同方式體驗RO的世界。





沒有付費商城！交易環境更穩定





不設定付費商可說是《RO仙境傳說：新世代的誕生》的一大特色。玩家無論是否課金，都可以獲得需要的資源與寶物。遊戲將透過鑽石／水晶／Zeny三貨幣經濟體系，進一步增強交易穩定性。





當然，原版RO一大特色的「露天商店」在本作中依舊保留，讓玩家間的交易增加更多互動趣味性。





看完以上的五大特色，相信就算是新朋友也對這款全新的RO作品有了初步的認識；而老玩家是否又重新燃起20年前第一次接觸RO時的熱情了呢？不妨快點加入《RO仙境傳說：新世代的誕生》，全新的冒險旅途等著你創造更多美好回憶！



