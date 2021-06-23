中市恢復辨理實地測量作業　基層人員心驚驚染疫

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李天生指出，地政局以台中市COVID-19疫情風險由「中高級」降為「中級」，並考量測量等複丈作業遲未辨理，恐影響相關社會經濟活動及避免日後案件累積等因素，行文要求各地政事務所在不違反三級疫情管制規定下，於6月24日起恢復辨理實地複丈測量，並應做好相關防疫措施。
李天生接獲測量人員抱怨，有關鑑界作業係屬外勤性質，必須會同民眾辨理，每位測量同仁都想儘快完成工作，然而在沒有施打疫苗狀況下外出作業，大家擔心染疫，甚至傳染給家人，同時目前疫情警戒三級還將繼續延長，地政局能否保證基層測量人員外出作業沒有風險？希望在施打疫苗，並於中央疫情指揮中心警戒由三級降為二級後，再實施外業測量工作。
李天生強調，疫情警戒提升至第三級後，地政局考量民眾及測量人員健康安全，於5月19日暫緩辦理土地測量複丈，目前是否還有同樣顧慮存在？要求地政局重視處理基層測量人員的心聲。
地政局表示，台中日前因全國疫情警戒提升至第三級，於5月21日起對台中市民申請土地鑑界等外業測量案件，採受理申請但暫不排定複丈日期，因測量案件累計相當多，常有民眾反映未排訂日期已嚴重耽誤影響權益，再考量其他縣市如台北、新北、桃園、台南、高雄等地均已陸續正常排件，且台中疫情風險已由「中高級」降為「中級」，因此台中各地政事務所於6月24日恢復實地測量外業，解決市民複丈需求。
地政局指出，為兼顧防疫與社會經濟建設發展，市府將滾動檢討評估測量外業事宜，並已適時建議內政部將全國測量人員列入接種疫苗優先注射順序，維護測量人員外業安全。