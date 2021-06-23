中市恢復辨理實地測量作業　基層人員心驚驚染疫

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地政局表示，全國疫情警戒第三級，台中市民申請土地鑑界等外業測量案件累計相當多，常有民眾反映未排訂日期已嚴重耽誤影響權益，因此台中各地政事務所於6月24日恢復實地測量外業，解決市民複丈需求。

地政局表示，台中日前因全國疫情警戒提升至第三級，於5月21日起對台中市民申請土地鑑界等外業測量案件，採受理申請但暫不排定複丈日期，因測量案件累計相當多，常有民眾反映未排訂日期已嚴重耽誤影響權益，再考量其他縣市如台北、新北、桃園、台南、高雄等地均已陸續正常排件，且台中疫情風險已由「中高級」降為「中級」，因此台中各地政事務所於6月24日恢復實地測量外業，解決市民複丈需求。

地政局指出，為兼顧防疫與社會經濟建設發展，市府將滾動檢討評估測量外業事宜，並已適時建議內政部將全國測量人員列入接種疫苗優先注射順序，維護測量人員外業安全。