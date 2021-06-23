行政院核發中火燃氣機組特照 國民黨批蔡政府集權獨裁
針對行政院跳過台中市政府發給中火特種建築執照，讓中火擴建，國民黨今(23)日質疑蔡政府集權獨裁，不尊重地方政府的裁量權；蠻橫的行徑不僅違背中央與地方分權的地方自治精神，也背離蔡英文總統的減煤減碳承諾，不顧台中市民的健康安全。國民黨正告蔡政府應該尊重地方政府的自治權，且以台中人健康為重，切勿一意孤行，與民意為敵。
記者余祥／台北報導
2021-06-23 14:59:16｜2021-06-23 14:59:34
國民黨指出，蔡政府不斷向人民保證台灣不缺電，但一直火力全開；如今打算擴建台中火力發電廠，卻不願接納台中市政府「先拆再建」建議，也就是拆除老舊的燃煤機組，再新建燃氣機組，且要以機組的發電量等比例的拆除。導致台中現在有10部燃煤機組，在中央政府強行再增加2部機組之後，變成12部機組，現有的5根煙囪要變成7根煙囪，難道蔡政府要讓台中電廠變成全世界最大的火力發電廠嗎？強迫台中市民「用肺發電」嗎？蔡政府對得起台中市民嗎？
國民黨進一步表示，根據台電官網顯示台灣的電力近兩年備轉容量率都在10%以上，顯示是綠燈的供電充裕充足。今年5月兩次大跳電，台電也解釋是是「電網故障，非缺電」，既然台灣不缺電，台電不改善供電網，反而擴建電廠，根本本末導致，讓發電比重嚴重失衡單壓在中火。
國民黨指出，蔡英文政府曾經以一紙公文廢除台中生煤管制條例，現今又廢掉地方的都市設計審查權，蔡政府的鴨霸蠻橫，令人感覺就是拿台中市民當敵人，寧願犧牲台中市民的健康也要力挺中火擴建。即使經濟部曾經口頭承諾燃氣機組運轉後再拆燃煤機，但依照蔡政府種種專斷獨裁的作為，其承諾如何讓人民信服？國民黨堅決支持台中市政府的立場，應該要先拆再建，中央擴建中火，一定要得到台中人的同意。
國民黨表示，疫情仍在發展，亟需中央政府努力圍堵疫情，現在全民齊心拼防疫，經濟部與台電卻在拼偷襲，利用在野黨與輿論關注疫情，偷襲台中民意，這種行為不正當也合理。
國民黨強調，台灣頻頻面對缺電危機是蔡英文政府的能源政策出了問題，但蔡政府不應該將自己無能決策的後果，轉嫁到台中市民身上，台中人有呼吸新鮮空氣的權利。國民黨呼籲蔡政府應懸崖勒馬，以台中市民的健康安全為重，不要讓中部居民成為蔡政府錯誤能源政策的犧牲者。