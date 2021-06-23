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新加坡縮短入境隔離天數至14天　期間須自我檢測

▲新加坡衛生部今天表示，來自風險較高國家及地區的旅客，入境後隔離天數將從21天縮短至14天，但隔離期間須額外進行自我檢測。另外，來自台灣的旅客可申請在住家隔離。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡衛生部今天表示，來自風險較高國家及地區的旅客，入境後隔離天數將從21天縮短至14天，但隔離期間須額外進行自我檢測。另外，來自台灣的旅客可申請在住家隔離。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-23 15:08:15

（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）新加坡衛生部今天表示，來自風險較高國家及地區的旅客，入境後隔離天數將從21天縮短至14天，但隔離期間須額外進行自我檢測。另外，來自台灣的旅客可申請在住家隔離。

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衛生部發布新聞稿表示，將調整來自風險較高國家及地區旅客的入境管制措施，從今天23時59分起，隔離天數由21天降至14天，除了強制在抵境時及入境第14天進行PCR核酸檢測外，也新增入境者在隔離期間須自我檢測3次的規定。

根據衛生部說明，目前除了澳洲、汶萊、香港、澳門、中國及紐西蘭外，其他都算風險較高的國家及地區，包括台灣在內。

衛生部表示，自今天23時59分起，所有入境前21天都在風險較高國家及地區的旅客入境新加坡後，須在政府指定隔離設施履行14天的「居家通知」（stay-homenotice）。

入境新加坡前21天都在台灣或以色列的旅客，只要符合相關條件就可以在入境前申請在住家履行14天的「居家通知」，而非在指定隔離設施隔離。申請條件包括獨自住在隔離住所，或其他同住者也有相同旅遊史且進行隔離的時間一樣。

另外，衛生部表示，有鑒於變種病毒具有較高的傳播力，為了及早發現潛在病例，盡快提供適當醫療照護，將要求入境旅客在隔離期間定期使用快速抗原檢測試劑組進行自我檢測。

這項新規定將於27日23時59分開始實施，入境者須在抵境後的第3、第7及第11天使用DIY快速抗原檢測試劑組自我檢測。試劑組將由當局提供給旅客。

衛生部也說，雖然變異株傳播力較強，但分析國內外數據後，並未發現潛伏期較長的證據。自5月8日延長近期有風險較高國家及地區旅遊史旅客的隔離天數後，截至6月22日，新加坡共有270起境外移入案例，所有病例的潛伏期都在14天內，因此決定調降隔離天數至14天。（編輯：陳惠珍）1100623

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