三級再度延長　王婉諭：再堅持下去、解封見面那天不久

中央流行疫情指揮中心今(23)日宣布三級警戒延長至7月12日，時代力量立委王婉諭呼籲民眾再堅持下去，相信解封見面那天不久了。





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王婉諭表示，或許大家看到這個消息可能都有些不好受，畢竟從5月15日首度宣布三級警戒以來，大家應該都悶壞了，迫不及待解封的日子到來。她理解大家都很想快點過正常生活，但真的要拜託大家，在最關鍵的此時，務必要繼續堅持下去。近日的確診數逐漸下降，正代表著過去這段時間，我們的防疫工作並沒有白費，然而，若貿然解封，便很可能讓先前的努力前功盡棄，要再取得控制，恐怕會耗費更大的成本。





王婉諭指出，指揮中心指出的延長警戒原因中就提到，由於7月剛好遇到暑假，若6月底開放，恐會因再度群聚而產生染疫破口，且雙北目前疫情仍未完全解除，還沒達到解除警戒的標準，若「分區解封」，難以避免跨區移動的風險，更可能讓傳染鏈擴大。





王婉諭表示，若7月中能將日本贈與的AZ疫苗，與美國贈與的250萬劑莫德納疫苗施打完畢後，第一類至第七類人員大部分皆已接種疫苗，解封的風險才能相對降低。





指揮中心宣布，三級警戒延續後還是應該要落實相關政策，王婉諭認為「精準疫調」和「社區廣篩」是最重要的目標。隨著傳染規模、醫療壓力都逐漸減緩的狀況下，未來勢必會以「個位數確診」甚至是「清零」為目標，我呼籲各地方政府務必擴大篩檢，並且在現有量能充足的情況下，應以PCR篩檢為主。另外，她也呼籲針對確診者，應該重拾先前的擴大匡列和精準疫調作法，讓疫情獲得有效掌握。





最後，王婉諭呼籲，「這段時間，大家都辛苦了，請再堅持一下下，我相信再見面的那天不會太遠的！」









