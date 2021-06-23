英國想加入CPTPP　陳冲籲台灣加速經貿談判

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其次，6月14日經濟學人雜誌剖析英國經濟復甦，就業職缺增加，最低工資已破平均（中位）工資的55%，在先進國家中高居第二；第三，6月2日本代表在跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議宣布，英國今年2月已申請加入，各國同意展開談判，預計1年完成。
陳冲表示，英國在正式脫歐後，仍持續在區域經濟整合上努力不懈，即使地理上根本不沾邊，也要努力擠進CPTPP。從6月份的3項消息可看出英國的韌性與意志，對台灣而言，英國最近的動作，就算不是棒喝，也應要有「鬧鐘」效果。
陳冲認為，台灣只有2300萬人口，能坐擁5400億美元外匯存底，人人皆知對外貿易的重要性，2001年以關稅領域加入WTO，就是希望能重新融入國際經貿體系，可惜2003年多回合談判不利，各國改弦易轍，轉向雙邊或多邊的自由貿易協定，而台灣因外交逆境，始終沒太多突破。
2008年後，兩岸氣氛和緩，甚至完成兩岸經濟架構合作協議（ECFA）早收清單，台灣先後完成台星、台紐雙邊協議，正待與其他亞太夥伴繼續協商，卻因兩岸服貿協議在立法院卡關，所有對外經貿整合談判，受阻停頓至今。
陳冲進一步指出，疫情已經各國引發對全球化、區域整合乃至供應鏈的反思，目前全世界仍重視台灣在全球價值鏈中的地位，但假如台灣繼續在經濟整合上一籌莫展，基於現實的關稅、智財權及貿易壁壘等因素，尤其是資訊科技協定（ITA）的庇護弱化，重組後的價值鏈恐怕只有兩種選擇。
陳冲說，那就是全球供應鏈將跳過台灣，或主流企業會離開台灣，不論何者，都不是台灣所樂見，所以連英國都慎重處理的區域經濟整合，台灣恐怕更要加緊腳步，力求達陣。
他提到兩岸問題涉及國際現實，因此呼籲讓海基會、海協會恢復功能，善用本身巧勁，「以小事大以智」來化解。近日美國贈送台灣疫苗，從最初的75萬劑最終變為250萬劑，巧用地緣政治元素，加上民間的最後一點助攻（One last push），就是「以小事大以智」成功的最佳佐證。