COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

英國想加入CPTPP　陳冲籲台灣加速經貿談判

▲前行政院長陳冲表示，英國脫歐後，積極布局區域經濟整合，應成為台灣的「鬧鐘」。（圖／NOWnews資料照，新世代金融基金會提供）
▲前行政院長陳冲表示，英國脫歐後，積極布局區域經濟整合，應成為台灣的「鬧鐘」。（圖／NOWnews資料照，新世代金融基金會提供）

記者張志康/綜合報導

2021-06-23 15:26:44

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，英國在正式脫歐後，積極展開經貿布局，尤其是申請加入CPTPP一事，更成為台灣的「鬧鐘」，他呼籲政府，應在當前全球重視台灣供應鏈國際地位時，應加速經貿談判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳冲指出，隨著國內本土疫情升溫，出現了3個看似獨立、但其實正反映其他國家已開始嶄新貿易布局的消息。首先，6月15日英國與澳洲趁七大工業國組織（G7）峰會空檔，宣布完成自由貿易協定，這是英國脫歐後，第一個自貿協議。

其次，6月14日經濟學人雜誌剖析英國經濟復甦，就業職缺增加，最低工資已破平均（中位）工資的55%，在先進國家中高居第二；第三，6月2日本代表在跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議宣布，英國今年2月已申請加入，各國同意展開談判，預計1年完成。

陳冲表示，英國在正式脫歐後，仍持續在區域經濟整合上努力不懈，即使地理上根本不沾邊，也要努力擠進CPTPP。從6月份的3項消息可看出英國的韌性與意志，對台灣而言，英國最近的動作，就算不是棒喝，也應要有「鬧鐘」效果。

陳冲認為，台灣只有2300萬人口，能坐擁5400億美元外匯存底，人人皆知對外貿易的重要性，2001年以關稅領域加入WTO，就是希望能重新融入國際經貿體系，可惜2003年多回合談判不利，各國改弦易轍，轉向雙邊或多邊的自由貿易協定，而台灣因外交逆境，始終沒太多突破。

2008年後，兩岸氣氛和緩，甚至完成兩岸經濟架構合作協議（ECFA）早收清單，台灣先後完成台星、台紐雙邊協議，正待與其他亞太夥伴繼續協商，卻因兩岸服貿協議在立法院卡關，所有對外經貿整合談判，受阻停頓至今。

陳冲進一步指出，疫情已經各國引發對全球化、區域整合乃至供應鏈的反思，目前全世界仍重視台灣在全球價值鏈中的地位，但假如台灣繼續在經濟整合上一籌莫展，基於現實的關稅、智財權及貿易壁壘等因素，尤其是資訊科技協定（ITA）的庇護弱化，重組後的價值鏈恐怕只有兩種選擇。

陳冲說，那就是全球供應鏈將跳過台灣，或主流企業會離開台灣，不論何者，都不是台灣所樂見，所以連英國都慎重處理的區域經濟整合，台灣恐怕更要加緊腳步，力求達陣。

他提到兩岸問題涉及國際現實，因此呼籲讓海基會、海協會恢復功能，善用本身巧勁，「以小事大以智」來化解。近日美國贈送台灣疫苗，從最初的75萬劑最終變為250萬劑，巧用地緣政治元素，加上民間的最後一點助攻（One last push），就是「以小事大以智」成功的最佳佐證。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀