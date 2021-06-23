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Bentley推出Fanatec方向盤，可真實Continental GT3 Pikes Peak與虛擬電玩兩用

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-23 15:55:20

Bentley日前針對派克峰爬山賽推出Continental GT3 Pikes Peak賽車，而近日則公布專為賽車開發的方向盤，該方向盤最大特色就是能安裝於賽車模擬器上使用。

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Bentley日前針對派克峰爬山賽推出Continental GT3 Pikes Peak賽車，該賽車除配置因應賽事的空力套件，動力部分所搭載的4.0升V8渦輪引擎也有750hp/101.9kgm性能輸出，而近日Bentley又帶來專為Continental GT3 Pikes Peak設計的方向盤。

為對應賽車需求該方向盤採用碳纖維和鎂合金打造，藉以稍微減輕重量同時也給予更加操作手感，而方向盤中央螢幕則是顯示資訊，周邊按鍵則是對應賽車各項控制。但這些都不是該方向盤最大特色，此產品是Bentley與Fanatec合作開發的產品，不僅能實際用於Continental GT3 Pikes Peak賽車上，還能拆卸裝到賽車模擬器上使用，如果沒有模擬器也沒關係，對於只想收藏的買家Bentley有提供支架與置物箱供展示與收納。

Bentley日前推出針對派克峰爬山賽Continental GT3 Pikes Peak賽車。
Bentley日前推出針對派克峰爬山賽Continental GT3 Pikes Peak賽車。
Bentley與Fanatec合作開發Fanatec方向盤。
Bentley與Fanatec合作開發Fanatec方向盤。
Fanatec方向盤除可裝在Continental GT3 Pikes Peak賽車上，也能在模擬器上使用。
Fanatec方向盤除可裝在Continental GT3 Pikes Peak賽車上，也能在模擬器上使用。
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