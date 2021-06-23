是你嗎？「3生肖」下半年適合轉職　第1位吉星高照遇貴人

我是廣告 請繼續往下閱讀
農歷八月三合吉星照臨，會有大進財，也有很好的新契機，如果你下半年有想轉換跑道的念頭，請等到秋分節氣時，再採取行動。屆時將有許多機運降臨，有許多你熟悉的客戶夥伴、朋友、甚至同行業的競爭公司，都紛紛對你拋出橄欖枝，你能從中透過貴人牽線找到心目中的理想公司，或是順利被挖角到更高的職位、部門；也會有你原本想放棄的機會，但經貴人提點後使你下定決心去爭取。而結果自然是讓你心滿意足。
生肖猴
農歷九月生肖猴有機會至海外尋求商機，下半年你對人生的想法會產生變化，你的眼光放得更遠，開始思考現在的工作是否有發展性？薪資足以支撐以後成家嗎？你考慮得越來越多，而下半年就是你轉換跑道的好時機，你會順利找到一份待遇佳、發展性高的工作，甚至有可能跳槽到海外分公司。或許新工作不免讓你有點徬徨、沒自信，但適應之後，你反而在新環境更加得心應手。
生肖兔
農歷十月亥卯三合，生肖兔有來自遠方的大財力，你會在下半年收獲意想不到的驚喜，可以順利跳槽或找到理想的工作。如果你想跳槽，你會順利被心儀的公司或部門挖角，對方待遇不一定會比現在的好，但會讓你壓力驟減，不再覺得上班是件痛苦又折磨人的事情。公司有外國廠商來接洽的話，請不要害怕，毛遂自薦接下這個挑戰，會帶給你好的轉機與改變。（編輯：倪浩軒）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】