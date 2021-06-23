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是你嗎？「3生肖」下半年適合轉職　第1位吉星高照遇貴人

▲命理專家艾菲爾老師分享下半年適合轉職的「3生肖」。（示意圖／取自 Pixabay）
▲命理專家艾菲爾老師分享下半年適合轉職的「3生肖」。（示意圖／取自 Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 15:55:14

自新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，疫情打亂了許多民眾的職涯規劃，有的人被迫失業，也有人暫時擱置轉職計畫，在非常時期下先求有份收入就好。但無論如何，黑夜再長也有看見曙光的時候。時序即將進入2021年下半年，命理專家艾菲爾老師便分享了適合轉職的「3生肖」，若有合適機運不妨提前規劃，趕快來看看自己有沒有上榜吧！

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生肖牛

農歷八月三合吉星照臨，會有大進財，也有很好的新契機，如果你下半年有想轉換跑道的念頭，請等到秋分節氣時，再採取行動。屆時將有許多機運降臨，有許多你熟悉的客戶夥伴、朋友、甚至同行業的競爭公司，都紛紛對你拋出橄欖枝，你能從中透過貴人牽線找到心目中的理想公司，或是順利被挖角到更高的職位、部門；也會有你原本想放棄的機會，但經貴人提點後使你下定決心去爭取。而結果自然是讓你心滿意足。

▲疫情期間提離職合適？他PO長文揭4重點。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲命理專家艾菲爾老師分享下半年適合轉職的「3生肖」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
生肖猴

農歷九月生肖猴有機會至海外尋求商機，下半年你對人生的想法會產生變化，你的眼光放得更遠，開始思考現在的工作是否有發展性？薪資足以支撐以後成家嗎？你考慮得越來越多，而下半年就是你轉換跑道的好時機，你會順利找到一份待遇佳、發展性高的工作，甚至有可能跳槽到海外分公司。或許新工作不免讓你有點徬徨、沒自信，但適應之後，你反而在新環境更加得心應手。

生肖兔

農歷十月亥卯三合，生肖兔有來自遠方的大財力，你會在下半年收獲意想不到的驚喜，可以順利跳槽或找到理想的工作。如果你想跳槽，你會順利被心儀的公司或部門挖角，對方待遇不一定會比現在的好，但會讓你壓力驟減，不再覺得上班是件痛苦又折磨人的事情。公司有外國廠商來接洽的話，請不要害怕，毛遂自薦接下這個挑戰，會帶給你好的轉機與改變。（編輯：倪浩軒）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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