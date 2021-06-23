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快訊／北農2.0專案3日篩檢3200人　柯文哲：僅4人PCR陽性

▲台北市長柯文哲23日下午也宣布，至今3200人接受篩檢，僅有4人PCR檢驗陽性反應，柯文哲也向民眾喊話，表示目前北市疫情真的沒有那麼嚴重。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲23日下午也宣布，至今3200人接受篩檢，僅有4人PCR檢驗陽性反應，柯文哲也向民眾喊話，表示目前北市疫情真的沒有那麼嚴重。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-23 15:53:47｜2021-06-23 17:50:29

台北農產運銷公司旗下的第一及第二果菜市場，傳出累計54人確診，疑似造成群聚感染。擔心成為台北市新一波疫情的破口，台北市政府隨即啟動「北農2.0專案」，除了針對北農員工及相關人員進行全面的快篩外，針對篩檢陰性者也隨即安排施打疫苗。而歷經三天的運作後，台北市長柯文哲今（23）日下午也宣布，至今3200人接受篩檢，僅有4人PCR檢驗陽性反應，柯文哲也向民眾喊話，表示目前北市疫情真的沒有那麼嚴重。

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柯文哲強調，近日來台北市的確診案例，除了士林區因為長照機構群聚感染的緣故，數量有顯著的上升外，本週到目前為止確診數是維持趨緩的狀況。柯文哲表示，北農的確診案例是累積起來長達1個多月，看似54名確診案例好像很多，但多數都是很久之前，甚至有確診者已經康復並且解封的，強調台北市真的沒有想像中那麼嚴重。

柯文哲直言，以台北市其他區域做比較，北農的確診狀況並沒有比較嚴重，以人口百分比來算，與台北市整體的確診率差不多甚至更低，但重點在於很多在北農感染並確診的人是外縣市民眾，現階段疫情還在持續當中，「像北農這種特殊案例，未來會持續與中央討論，並進行合理的處理方式。」

▲台北市政府啟動北農2.0專案至今三天，3200人篩檢結果僅4人呈陰性反應。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府啟動北農2.0專案至今三天，3200人篩檢結果僅4人呈陰性反應。（圖／台北市政府提供）
 

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