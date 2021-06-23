蝦皮購物77免運節登場　攜手Uber狂撒百萬免運豪禮

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▲「7.7免運節」最強跨界夥伴！蝦皮購物攜手 Uber & Uber Eats 抽百萬免運大禮包。（圖／品牌提供）

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▲「7.7免運節」祭出天天主題日、超便宜商品下殺1元瘋搶 再加碼最高1,000蝦幣回饋！（圖／品牌提供）

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