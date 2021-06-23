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蝦皮購物77免運節登場　攜手Uber狂撒百萬免運豪禮

▲蝦皮購物「7.7免運節」登場！攜手 Uber & Uber Eats 狂撒百萬免運豪禮。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「7.7免運節」登場！攜手 Uber & Uber Eats 狂撒百萬免運豪禮。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-06-23 17:00:00

台灣疫情升溫至今已維持第三級警戒超過一個月，許多產業受到影響，據台灣經濟發展研究中心報告顯示，短短一個月內消費者信心指數下降了2.4%，顯見疫情加深全台消費者的不安感。為了幫民眾注入消費信心強心針，蝦皮購物主打消費者最愛的免運優惠，用心打造「7.7免運節」，不僅邀請618超狂年中慶廣受好評的活動大使「動力火車」回歸站台，更祭出人人都有的全站299元免運，即日起到7/6期間，早鳥預領免運券再送蝦幣100倍回饋機會！暖身期間天天超殺主題日，霓淨思 積雪草B5修護純粹精華1組2入5折破盤價、只要1200元；台灣製造的岱思夢日式無印床包組原價1400元，下殺超過4折只要549元；Microsoft Surface Go 2平板筆電鍵盤組61折、活動優惠價18588元。蝦皮購物誠意邀請用戶清空購物車、不管是日常用品還是高單價3C電子商品，全都放肆買！ 

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▲「7.7免運節」最強跨界夥伴！蝦皮購物攜手
▲「7.7免運節」最強跨界夥伴！蝦皮購物攜手 Uber & Uber Eats 抽百萬免運大禮包。（圖／品牌提供）
全台同心防疫刻不容緩，觀察到全台民眾宅在家天天叫外賣，若需出門的話也避免坐大眾交通工具，蝦皮購物依照消費者需求，宣布最強免運方案「7.7免運節」，不只購物免運，更首度攜手Uber與Uber Eats推出總價值破百萬的免運豪禮，無論購物、出門，還是美食外送全部免運！用戶只要在7/7當日下單，不限金額就抽「超狂1年份免運大禮包」—內含蝦皮購物全年份免運券、3.65萬Uber乘車金與3.65萬Uber Eats吃飯金，訂單越多中獎機率越高，另外還有蝦皮購物3個月免運券、50元Uber乘車金等多項獎品，讓你生活中的食、衣、住、行通通免運！

▲「7.7免運節」祭出天天主題日、超便宜商品下殺1元瘋搶　再加碼最高1,000蝦幣回饋！（圖／品牌提供）
▲「7.7免運節」祭出天天主題日、超便宜商品下殺1元瘋搶　再加碼最高1,000蝦幣回饋！（圖／品牌提供）
蝦皮購物「7.7免運節」再創跨界夥伴聯盟動能，攜手合作17家品牌，推出總價值逾4千萬的商品優惠驚喜，橫跨美食外送平台、保養品、超商優惠。「7.7免運節」期間，只要1蝦幣即可抽蝦皮購物獨家Uber & Uber Eats雙享方案，現享Uber 行程 10% 優惠與Uber Eats 部分訂單金額滿 199元免外送費的超狂優惠。另外，蝦皮購物也攜手專業醫美保養品牌DR.CINK，只要1蝦幣即可抽市價2480元的頂級法國瞬白魚子晶粹，再加碼疼愛消費者，祭出蝦幣兌換頂級精油肩頸紓壓按摩券，總價值超過300萬元！

蝦皮購物「7. 7免運節」即6/23起活動暖身開跑，天天推出折扣主題日，6/26更加碼下單蝦幣20倍送，最高可獲得1000蝦幣，購物清單現在結清！6/24超便宜日1元商品限時搶，熱銷異國零食泰國還魂梅、拭拭樂嬰兒柔濕巾、居家室內拖鞋，通通只要1元！因為疫情乖乖待在家的消費者們，更需要為居家生活打造儀式感，日常生活用品也在蝦皮購物全面殺到流血價，舒潔迪士尼三眼怪衛生紙限時優惠只要699元、完美主義伊萊恩加寬全身立鏡優惠價659元，下殺七折；岱思夢日式無印素色床包組原價1400元，現在549元起就能帶回家！即使宅在家，也要為之後出遊行程提前準備亮眼行頭，6/27 時尚男女日祭出各項時尚單品４折起，原價1490元的時尚潮牌EDWIN 清涼節能超市水果LOGO短袖T恤，單日下殺價只要618元，萬年不敗球鞋Nike Air Force 1 '07也只要3,060元就能穿回家！

週週開獎的蝦皮大樂透好評不斷，疫情期間蝦皮購物更呼籲大眾宅家防疫，就可以線上安心0元投注，只要到指定活動頁面登錄你心中的發財密碼，就有機會奪得百萬現金，新戶投注更直接享超商免運券，自己的購物金自己賺，購物免運零負擔！

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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