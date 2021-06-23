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台中確診「0」　盧秀燕支持警戒延長

▲市長盧秀燕支持全國三級警戒再延長，才能有效避免城市間不同人群的移動，造成感染風險。(圖／市政府提供2021.6.23)
▲市長盧秀燕支持全國三級警戒再延長，才能有效避免城市間不同人群的移動，造成感染風險。(圖／市政府提供2021.6.23)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-23 16:07:58

台中市今(23)日確診「嘉玲」，市長盧秀燕表示，今是台中市邁入三級警戒第36天，大家共同努力、配合堅守防疫，向大家說聲辛苦了，市府團隊會繼續努力守護市民，希望「嘉玲」天天報到。另外，針對全國三級警戒再延長至7月12日，盧秀燕支持「全國一致」，避免鄰近生活圈人群跨縣市移動，造成感染源擴大，她呼籲大家再忍耐一下，黎明一定會到來，只是要先度過黑夜。

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盧秀燕今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，台中市邁入三級警戒的第36天，她向所有市民、店家、企業攤商等各行各業、及所有台中市民說聲辛苦了，經過大家努力，堅守防疫，台中今天確診數「嘉玲」，希望大家繼續努力讓「嘉玲」天天報到、台灣可以經常「嘉玲」，市府團隊也會持續努力，守護市民。

針對許多人關心台中疫情相對平穩是否有機會「微解封」。盧秀燕說明，中央已宣布全國三級警戒再延長至7月12日，雖然台中市目前疫情相對平穩，但因為其它地區疫情仍然嚴峻，她支持全國一致，才能有效避免城市間不同人群的移動，造成感染風險。

盧秀燕提到，全國今新增確診仍達百例，她認為防疫應該做得更好，在疫情沒有威脅後再解封才有意義，如果標準不一致，勢必導致人群跨縣市的移動；另外，其它國家也有案例顯示，雖然在疫情好轉下解封，但過沒多久就又需提高警戒，反反覆覆反而拉長警戒時間，不僅造成人民不便，經濟也受到衝擊，她也拜託大家繼續忍耐，黎明一定會來，但需要先度過黑夜。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
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