台中確診「0」　盧秀燕支持警戒延長

台中市今(23)日確診「嘉玲」，市長盧秀燕表示，今是台中市邁入三級警戒第36天，大家共同努力、配合堅守防疫，向大家說聲辛苦了，市府團隊會繼續努力守護市民，希望「嘉玲」天天報到。另外，針對全國三級警戒再延長至7月12日，盧秀燕支持「全國一致」，避免鄰近生活圈人群跨縣市移動，造成感染源擴大，她呼籲大家再忍耐一下，黎明一定會到來，只是要先度過黑夜。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-23 16:07:58
盧秀燕今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，台中市邁入三級警戒的第36天，她向所有市民、店家、企業攤商等各行各業、及所有台中市民說聲辛苦了，經過大家努力，堅守防疫，台中今天確診數「嘉玲」，希望大家繼續努力讓「嘉玲」天天報到、台灣可以經常「嘉玲」，市府團隊也會持續努力，守護市民。
針對許多人關心台中疫情相對平穩是否有機會「微解封」。盧秀燕說明，中央已宣布全國三級警戒再延長至7月12日，雖然台中市目前疫情相對平穩，但因為其它地區疫情仍然嚴峻，她支持全國一致，才能有效避免城市間不同人群的移動，造成感染風險。
盧秀燕提到，全國今新增確診仍達百例，她認為防疫應該做得更好，在疫情沒有威脅後再解封才有意義，如果標準不一致，勢必導致人群跨縣市的移動；另外，其它國家也有案例顯示，雖然在疫情好轉下解封，但過沒多久就又需提高警戒，反反覆覆反而拉長警戒時間，不僅造成人民不便，經濟也受到衝擊，她也拜託大家繼續忍耐，黎明一定會來，但需要先度過黑夜。