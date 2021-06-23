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3級警戒再延長　蔡英文：鬆懈恐再面臨嚴重疫情

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文在23日的民進黨中常會中表示，只要稍微鬆懈恐怕將再面臨嚴峻疫情，呼籲民眾保持警覺。（圖／民進黨中央黨部提供）
▲身兼民進黨主席的總統蔡英文在23日的民進黨中常會中表示，只要稍微鬆懈恐怕將再面臨嚴峻疫情，呼籲民眾保持警覺。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-23 16:10:42

民進黨在今（23）日的中常會中通過於30日召開中執會。民進黨發言人謝佩芬會後轉述黨主席蔡英文致詞時表示，蔡英文特別提醒執政團隊「防疫不分顏色」，要全力協助北農疫情後續，同時呼籲民眾保持警戒，根據國外經驗，若稍有放鬆恐怕將迎來另一波嚴峻疫情，應審慎以對。

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謝佩芬轉述蔡英文在中常會中致詞時提到，北農是全國最大的果菜集散中心，中央知道北農的狀況，也立即派人跟台北市討論後續防疫作為。今天凌晨，中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲，以及衛福部醫福會執行長王必勝，也到北農第一、第二市場、新北三重果菜批發市場的現場了解相關作為。

蔡英文強調，防疫不分顏色，各縣市有任何需要，中央絕對都是全力幫忙。北農人流複雜，影響範圍很大，這幾天各縣市也都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來。在防堵疫情上，要拜託各縣市能夠全力以赴，中央也會全力協助。

此外，關於疫苗的部分，蔡英文說，美國、日本和立陶宛給台灣的協助，都讓我們再一次看見，國際政治不只有複雜現實的一面；更有良善美好、為共同價值攜手互助的一面。相信這樣善的循環，也會成為大家防疫日子中的正面力量。

同時，蔡英文也表示，到今天為止，全國3級警戒已經超過1個月。這段期間，她知道大家都很辛苦，忍受各種不便，感謝民眾的體諒。但近期在街上、賣場，各種大眾運輸工具中的人潮明顯增加，她能理解悶了一個月，大家可能真的有點想要喘口氣。但是她要拜託國人，3級警戒仍然持續，國外的經驗告訴我們，疫情起起伏伏，只要稍一鬆懈，可能就要面對再一波嚴峻的疫情。疫情還沒結束，大家還是要保持警覺、謹慎以對。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
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