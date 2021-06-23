3級警戒再延長　蔡英文：鬆懈恐再面臨嚴重疫情

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蔡英文強調，防疫不分顏色，各縣市有任何需要，中央絕對都是全力幫忙。北農人流複雜，影響範圍很大，這幾天各縣市也都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來。在防堵疫情上，要拜託各縣市能夠全力以赴，中央也會全力協助。
此外，關於疫苗的部分，蔡英文說，美國、日本和立陶宛給台灣的協助，都讓我們再一次看見，國際政治不只有複雜現實的一面；更有良善美好、為共同價值攜手互助的一面。相信這樣善的循環，也會成為大家防疫日子中的正面力量。
同時，蔡英文也表示，到今天為止，全國3級警戒已經超過1個月。這段期間，她知道大家都很辛苦，忍受各種不便，感謝民眾的體諒。但近期在街上、賣場，各種大眾運輸工具中的人潮明顯增加，她能理解悶了一個月，大家可能真的有點想要喘口氣。但是她要拜託國人，3級警戒仍然持續，國外的經驗告訴我們，疫情起起伏伏，只要稍一鬆懈，可能就要面對再一波嚴峻的疫情。疫情還沒結束，大家還是要保持警覺、謹慎以對。
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