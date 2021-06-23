恐怖！Delta變種病毒傳播力強　廣州女子僅14秒就被感染

中國廣東先前爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，在印度發現的Delta變種病毒，先在廣州已爆本土疫情，近日又在深圳、東莞引發本土疫情。中國疫調專家近日透過最先在茶樓喝茶染疫的確診者的當時畫面，發現有人竟然只是在廁所共處14秒，就確診感染。





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根據《新京報》報導，廣州警方在調查一起第四代傳播個案的重點病例，追溯接觸過程中發現，第三代接觸者僅用了14秒，就完成了病毒傳播。監視器畫面顯示，第三代病例的黃姓女子曾與第四代病例魯姓女子在同間餐廳分別用餐，並先後進入同一間廁所，雙方並沒有肢體接觸，兩人共處廁所的時間僅14秒，而當時黃姓女子並沒有戴上口罩。





警方表示，在同一個環境下，僅用14秒完成傳播，是這一次疫情接觸時間最短的的。





▲廣州警方公佈接觸者畫面，指出第三代傳第四代僅用14秒的時間。（圖／翻攝自微博）

▲廣州警方公佈接觸者畫面，指出第三代傳第四代僅用14秒的時間。（圖／翻攝自微博）

再往前追溯，就會發現第一代病例郭姓女子和第二代病例宋姓女子的接觸史，也能發現兩人曾經進出同一間廁所，並停留了大約90秒，而在宋姓女子的活動足跡裡，就有跟黃姓女子進入同一間茶樓的接觸史，宋姓女子還站在黃姓女子旁邊交談1分40秒左右。





▲廣州警方公佈染疫接觸者畫面（圖／翻攝自微博）

《香港01》引述中國疾控中心研究員馮子健說法指出，從廣州這一波疫情來看，Delta變種病毒的傳染性以及傳播能力都有明顯增強，此外潛伏期或者傳代間隔都縮短，在短短10天內就傳了五、六代，感染者的檢測結果更顯示病毒載量有明顯增加的強況。





目前Delta變種病毒已經蔓延至廣州、東莞、深圳等地，在短短1個月就讓廣州高達153人確診。數據顯示，Delta變種病毒的傳播能力，是現今最需要關注的變種病毒中最強，不僅比過去的病毒提高了一倍，也比英國Alpha變種病毒高出40%。不過馮子健表示，從目前情況來看，中國疫苗對於防止病患轉為重症，還是有一定的效力。









