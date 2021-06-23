立陶宛應台灣要求捐疫苗？外交部：疫苗短缺主動援助

立陶宛政府昨日宣布將贈送台灣2萬劑AZ疫苗，外電報導是我國主動要求立陶宛捐贈疫苗，外交部今(23)日澄清表示，立陶宛政界知道我國疫苗短缺困境，

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外交部指出，立陶宛政界中有不少曾經造訪台灣、瞭解台灣的真誠朋友，在瞭解我國提升新冠肺炎疫情警戒、且面臨疫苗取得的困難後，主動向我方表達幫助捐贈疫苗的意願，我方也於第一時間回應立方善心義舉，同時依據外交慣例及立國法律規定，向立方表達接受捐贈的意願。





對於立陶宛在短時間內快速達成捐贈台灣2萬劑AZ疫苗的決定，外交部再次表達誠摯的感謝。這次，立陶宛也同時宣布將捐贈其他歐洲鄰國合計12萬6千劑疫苗，凸顯的重大意義在於自由民主夥伴們本即應當互助合作，患難與共。





針對我國面臨所採購的疫苗出貨延遲的狀況，外交部指出，為協助加速國人施打疫苗，政府從未放棄任何管道爭取更多疫苗迅速來台，包括透過外交管道讓友好國家瞭解我國疫情現況，或與友好國家洽談疫苗採購及支援，或促請疫苗分配平台COVAX加速對我供貨，及其他雙方商議可行且符合彼此法律規定的作法。





