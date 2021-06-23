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立陶宛應台灣要求捐疫苗？外交部：疫苗短缺主動援助

▲立陶宛外交部長宣布，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗時。（圖／翻攝自Twitter）
▲立陶宛外交部長宣布，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗時。（圖／翻攝自Twitter）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-23 16:48:49｜2021-06-23 17:56:49

立陶宛政府昨日宣布將贈送台灣2萬劑AZ疫苗，外電報導是我國主動要求立陶宛捐贈疫苗，外交部今(23)日澄清表示，立陶宛政界知道我國疫苗短缺困境，主動向我方表達幫助捐贈疫苗的意願。

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外交部指出，立陶宛政界中有不少曾經造訪台灣、瞭解台灣的真誠朋友，在瞭解我國提升新冠肺炎疫情警戒、且面臨疫苗取得的困難後，主動向我方表達幫助捐贈疫苗的意願，我方也於第一時間回應立方善心義舉，同時依據外交慣例及立國法律規定，向立方表達接受捐贈的意願。

對於立陶宛在短時間內快速達成捐贈台灣2萬劑AZ疫苗的決定，外交部再次表達誠摯的感謝。這次，立陶宛也同時宣布將捐贈其他歐洲鄰國合計12萬6千劑疫苗，凸顯的重大意義在於自由民主夥伴們本即應當互助合作，患難與共。

針對我國面臨所採購的疫苗出貨延遲的狀況，外交部指出，為協助加速國人施打疫苗，政府從未放棄任何管道爭取更多疫苗迅速來台，包括透過外交管道讓友好國家瞭解我國疫情現況，或與友好國家洽談疫苗採購及支援，或促請疫苗分配平台COVAX加速對我供貨，及其他雙方商議可行且符合彼此法律規定的作法。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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