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王上菲高中熱舞跳斷腿　與梁瀚名緣分相隔13年

▲鄭亞（左起）、王上菲、潘嘉麗、林芷芸扮制服妹 。（圖／TVBS提供）
▲鄭亞（左起）、王上菲、潘嘉麗、林芷芸扮制服妹 。（圖／TVBS提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-23 17:13:31

鄭亞、王上菲、潘嘉麗、林芷芸（優妮）在《女力報到—男人止步》，穿起制服回到高中時代，學生時期的回憶全都湧上心頭。王上菲因自小熱愛唱跳表演，加入卡拉OK社，還當上社長改革社團，把成果發表會改造成演唱會，讓社員可以唱歌搭配舞群。王上菲加碼曝光與同劇演員梁瀚名緣分，原來兩人過去都曾是豐原高中卡拉OK社社長，王上菲笑說：「我很常調侃瀚名哥，雖然我們差13屆有點遠，但世界真的非常小，竟然同校同社還都是社長。」

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▲女力報到收視率獲佳績，演員一同慶賀，圖為梁瀚名。（圖／記者陳明安攝，2019.07.24）
▲梁瀚名是王上菲學長。（圖／記者陳明安攝，2019.07.24）
除了潘嘉麗去年和老公一起穿制服拍MV之外，鄭亞透露已有10年沒穿高中制服，拍攝當天覺得青春無敵，忍不住跳起王心凌的《愛你》；林芷芸高中時期因為讀女校，和同學都會直接在教室換衣服，教官還會抓襪子長度沒過腳踝的人；王上菲高中最難忘的就是，有段時期因為跳舞跳到腿斷掉，每天坐輪椅上課，在學校只能靠著同學幫忙推來推去，她表示：「因為我是病人，同學們喊『廁所、借過』喊得理所當然，我坐在中間有點小尷尬。」

▲張瀚元（左）扮貝多芬、尹彥凱扮軍人教官。（圖／TVBS提供）
▲張瀚元（左）扮貝多芬、尹彥凱扮軍人教官。（圖／TVBS提供）
王上菲透露戲外大家換完制服高中魂都上身，玩起角色扮演遊戲，她和鄭亞一見到潘嘉麗，非常有默契地對潘嘉麗敬禮，並畢恭畢敬大喊「學姊好」，潘嘉麗當下也相當配合，故意走過去表現傲嬌學姊的愛理不理形象。王上菲和鄭亞再遇林芷芸，兩人以學姊之姿對她大喊：「學妹在幹嘛？快過來啊！」此時穿軍裝的尹彥凱，教官魂上身，護航林芷芸說：「幹嘛？學姊不要欺負學妹。」 

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