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中市增5例疑施打疫苗後死亡　累計30例

▲台中市政府針對台中7大批發市場啟動快篩(圖／市政府提供2021.6.23)
▲台中市政府針對台中7大批發市場啟動快篩(圖／市政府提供2021.6.23)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-23 16:48:28

因應台北農產運銷公司爆發群聚感染，台中市政府今（23）日起針對台中7大批發市場啟動快篩，截至中午12時共篩檢1243人，另篩檢搬運人員及司機共116名，總計1359人全數陰性。市長盧秀燕表示，大家可以暫時放心，但不能掉以輕心，市府會持續做好防疫工作，讓大家安心，同時確保食物供應鏈。另新增5例疑因施打疫苗後死亡，至今已累計30例。

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盧秀燕今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，截至今日中午12時，篩檢台中果菜市場364人、豐原果菜市場179人、東勢果菜市場443人、台中肉品市場257人，四大批發市場共篩檢1243人，結果全數陰性；下午將繼續針對大安肉品市場進行快篩，而台中魚市場、台中花卉市場則安排明日下午執行快篩作業。

此外，台中今日新增5例疑因施打疫苗後死亡，至今已累計30例。市府推出「疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，除提供2萬元慰問金及相關法律扶助，也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請及收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

衛生局長曾梓展指出，第一例為東區84歲女性，有心臟病、大腸癌，上個月大腸癌開刀後臥床，6月17日打完疫苗後微燒，18日回診時有喘不過氣情形，在急診留觀3天，20日病情穩定回養護機構，21日下午在機構發現休克。

第二例為南區80歲女性，有中風、糖尿病，16日打完疫苗後無異狀，20日中午飯後嘔吐、臉色差送醫，21日死亡。

第三例為豐原區65歲男性，有糖尿病、高血壓、失智、帕金森氏症、消化性潰瘍（有開刀做空腸造口）、右髖處骨折（有開刀過）、褥瘡等病史，6月18日接種疫苗，21日就醫，醫師診斷睪丸囊腫建議開刀，家屬拒絕，晚上養護機構發現該案生命跡象微弱，送醫約19時27分死亡，死亡診斷為心臟衰竭。

第四例為霧峰區78歲女性，有糖尿病、高血壓、心臟病、洗腎病史，6月16日洗腎時接種疫苗，全身軟弱無力，日常生活及大小便皆須協助，22日因生命跡象微弱，送醫急救無效死亡，現大體於北區殯儀館，預計申請行政相驗。

第五例為東勢區97歲女性，有糖尿病史，6月16日於東勢區快打站接種疫苗，接種後接種部位疼痛，後有嘔吐，21日因身體不適就醫打點滴，22日早上及中午無異常情形，午睡後便一覺不醒，通報119到家時因已明顯死亡，故未送醫急救。

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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