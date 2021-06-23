高雄今+9　陳其邁轟新北恩主公三度錯失疫調害兩家庭染疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁指出，5月22日指標個案14359入住新北市恩主公醫院開刀，PCR檢測是陰性，但28日胸部X光變差，29日PCR陰轉陽確診。他說，理論上至少要回朔3至5天，追到22日該指標個案住院時，11樓病房所有人都要篩檢，包括醫護人員、清潔工、病人、家屬等，要用最高規格防疫標轉來處理。
陳其邁強調，相關資料都是高雄市衛生局自己整理，高雄市沒收到任何從新北市恩主公醫院傳來的資料，要自行上網搜尋恩主公的相關新聞。他批評，這起個案，第一沒有篩檢，第二沒有疫調、沒有隔離，指標個案住1120病房，群聚感染是在1118病房，只隔2病房，卻沒做任何檢查。
陳其邁怒指最離譜的是6月6日，該個案又回診，出現呼吸道症狀，結果看完病回去， 6月17日同樣症狀又到恩主公醫院一次，這個案錯失3次檢出機會，回到桃園又到高雄， 造成高雄2個家庭的群聚感染。
陳其邁說，他一直強調疫調、匡列、隔離真的很重要，他拜託同島一命，現在全台疫情大概維持100左右，各縣市應能有能力精準疫調，拜託恩主公醫院重啟疫調，調查時間移到5月22日，所有進出家屬、病人，立刻進行快篩，快點找到感染源。
衛生局簡任技正潘炤穎在說明疫情時表示，9例本土個案中旗中7例為仁武家庭群聚與新北恩主公醫院有關，另2例為同住旗山的友人，案14300為30多歲男子，案14302為40多歲男子，14302戶籍在新北市淡水區，5月曾頻繁往返淡水與高雄，衛生局研判，當時淡水有社區感染，該個案又常出入淡水的傳統市場採購，在感染後，返高雄時傳染給同住的好友案14300旗山男。
潘炤穎指出，淡水男6月8日曾出現咳嗽、畏寒等症狀，6月11日與旗山男曾一同去台南醫院看診，但並未進行相關症狀的警示採檢，隔天再去旗山附近診所看診，也僅開呼吸道症狀的藥物，未採檢。
潘炤穎也說，直到6月19日旗山男發燒、味覺、嗅覺異常等症狀，21日到醫院採檢確診，Ct值為14.75，目前在醫院負壓病房隔離中。衛生局回溯及匡列密切接觸者，確認淡水男也確診，CT值25，血清IgG抗體是陽性，IgM是陰性，判定感染時間在28天左右，為5月底至6月初感染，最可能是在新北感染，目前醫院負壓病房隔離中 。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。