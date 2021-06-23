疫苗施打順序漸「走鐘」？綠營民代坦言：各界角力壓力大
近期不少民進黨的民意代表會趁著中常會向身兼黨主席的總統蔡英文陳情「疫苗優先施打順序的遺珠」。今（23）天中常會後就有民進黨民代坦言，由中央流行疫情指揮中心（CDC）評估哪些產業類別、年齡層可以優先施打疫苗，其實就等同於「由政府宣布哪些人可以插隊」，不但讓沒被列入的產業及民眾產生強烈的相對剝奪感，也導致各界角力，希望藉由民代協助，讓自己的產業類別能更快納入優先施打順序，壓力相當大，建議CDC在開放現有類別後，盡量遵照原始指引施打，並分配部分疫苗給民眾自行評估、預約施打。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-23 17:06:52
近期有不少民進黨的民代都會趁著中常會，向蔡英文陳情「疫苗優先施打順序的遺珠」，經由專家會議評估後，也確實有些產業類別、族群被納入優先施打的名單當中。不過就有民代坦言，現在由CDC評估哪些產業類別、族群及年齡層可以優先施打疫苗，其實就等同於「由政府宣布哪些人可以插隊」，這除了會讓沒被列入的產業及民眾產生強烈的相對剝奪感外，民代也成了「風暴中心」，成為各界角力、遊說的對象。
該民代舉例，行政院宣布7月開放雙北外送員、收銀業者、第一線採訪的記者可以優先施打，那就會有人質疑「為什麼其他縣市外送員、大眾運輸駕駛不能優先施打？負責民眾臨櫃辦理紓困的銀行行員為什麼不能優先施打？」建議CDC在開放現行類別後，未來還是要遵守原始指引順序開放施打疫苗，同時考量開放部分疫苗讓民眾自行評估、預約施打，不用透過民代陳情，大家都在角力「看誰可以透過哪個民代讓自己納入優先施打順序」讓民代壓力相當大。
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