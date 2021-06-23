連15天+0後屏東新增本土病例　潘孟安：防疫不能鬆懈

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屏東在連續15天「+0」後，原本居家隔離人數已經全部歸零，沒想到又新增本土病例，使得疫情再度緊張，縣長潘孟安表示，雖然國人已陸續接種疫苗，外界出現微解封的聲音，但病毒難纏，疫情不能輕忽，縣府一定會配合中央，繼續努力防堵疫情。
由於此次病例都在枋山鄉，縣府已擬在枋山鄉開設社區篩檢站，同時將優先開放計程車司機注射疫苗。潘孟安表示，屏東縣有營業登記並實際執業的計程車業者列冊有392輛，雖然中央疫情指揮中心僅開放北北基的計程車司機，但有鑑於計程車每天需要載送複雜，因此屏東也將從明天起優先開放計程車司機注射疫苗，其他運輸業者列為第二批，將視疫苗後續撥補狀況開放。
衛生局指出，案號「14298」因呼吸道症狀，6月18日曾至診所看診沒有改善，6月22日再次就醫並採檢，當日確診即由救護車送往醫院負壓隔離病房收治。
因案號「14298」以自營計程車維生，衛生局疫調後，擴大匡列63人採檢，結果發現，曾經僱用案號「14298」載送的乘客（確診案號1）及其同居友人（確診案號2）、同居友人的孫子（確診案號3）都確診，再進一步比對。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。