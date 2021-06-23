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連15天+0後屏東新增本土病例　潘孟安：防疫不能鬆懈

▲屏東縣23日公佈新增１個本土病例，案號「14298」枋山鄉63歲男子自營計程車司機今(23)日確診，衛生局徹夜疫調發現疑似「群聚感染」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.23）
▲屏東縣23日公佈新增１個本土病例，案號「14298」枋山鄉63歲男子自營計程車司機今(23)日確診，衛生局徹夜疫調發現疑似「群聚感染」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.23）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-23 17:25:35

屏東縣23日公佈新增１個本土病例，案號「14298」枋山鄉63歲男子自營計程車司機今日確診，衛生局徹夜疫調發現疑似「群聚感染」，曾被該案載送的男子及另2名同住家屬被匡列篩檢後都確診，更進一步發現，台中市境外移入的2名確診個案，居家檢疫期間就住在隔壁，彼此有親戚關係，是否因此群聚感染，仍在擴大追查中。

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▲衛生局指出，案號「14298」因呼吸道症狀，6月18日曾至診所看診沒有改善，6月22日再次就醫並採檢，當日確診即由救護車送往醫院負壓隔離病房收治。（圖／屏東縣政府提供,
▲衛生局指出，案號「14298」因呼吸道症狀，6月18日曾至診所看診沒有改善，6月22日再次就醫並採檢，當日確診即由救護車送往醫院負壓隔離病房收治。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.23）
屏東在連續15天「+0」後，原本居家隔離人數已經全部歸零，沒想到又新增本土病例，使得疫情再度緊張，縣長潘孟安表示，雖然國人已陸續接種疫苗，外界出現微解封的聲音，但病毒難纏，疫情不能輕忽，縣府一定會配合中央，繼續努力防堵疫情。

由於此次病例都在枋山鄉，縣府已擬在枋山鄉開設社區篩檢站，同時將優先開放計程車司機注射疫苗。潘孟安表示，屏東縣有營業登記並實際執業的計程車業者列冊有392輛，雖然中央疫情指揮中心僅開放北北基的計程車司機，但有鑑於計程車每天需要載送複雜，因此屏東也將從明天起優先開放計程車司機注射疫苗，其他運輸業者列為第二批，將視疫苗後續撥補狀況開放。

衛生局指出，案號「14298」因呼吸道症狀，6月18日曾至診所看診沒有改善，6月22日再次就醫並採檢，當日確診即由救護車送往醫院負壓隔離病房收治。

因案號「14298」以自營計程車維生，衛生局疫調後，擴大匡列63人採檢，結果發現，曾經僱用案號「14298」載送的乘客（確診案號1）及其同居友人（確診案號2）、同居友人的孫子（確診案號3）都確診，再進一步比對。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
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