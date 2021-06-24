陸版「最帥楊逍」挑戰金城武 搭小18歲趙露思叔侄戀
近期越來越多姊弟戀題材的電視劇，不過大叔配蘿莉的組合也很吸睛，「最帥楊逍」林雨申和小18歲趙露思，搭檔演出《我，喜歡你》毫無違和感，也讓趙露思被稱為「百搭女星」，不過她在訪問中透露，劇中感情戲是最具挑戰性的戲分，「林雨申哥哥是我合作過的所有男演員裡面，跟我跨度最大的」，她直言一開始相處很難找到共同話題，不過熟悉後的兩人，時常在片場相互鬥嘴，讓兩人產生不一樣的化學反應，完全不輸金城武、周冬雨所主演的電影版本《喜歡你》。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-24 09:00:00
《我，喜歡你》是部結合戀愛與美食的輕喜劇，劇組為了完美呈現料理的過程，特別找來專業拍攝團隊，展現出誘人的美食佳餚給觀眾，此外，在劇情的部分，更著重於創新，跳脫以往霸道總裁的老套劇情，在劇中添加許多喜劇元素，像是男主角「路晉」幫女主角「顧勝男」修樓梯間的燈，特別裝上華麗的水晶燈，沒想到「顧勝男」不但不感動，還嫌棄這樣很花電費，讓觀眾看了哭笑不得，劇中男主角更有食物中毒、被酒瓶爆頭等不按套路的劇情，也讓林雨申被冠上「史上最衰霸道總裁」的名號。 林雨申曾在新版《倚天屠龍記》飾演楊逍，他在《我，喜歡你》更是大玩「倚天哏」，不過這次他是扮演花心的「張無忌」，當他得知趙露思的快遞收件名是「趙敏」時，便將自己改成「張無忌」，還說：「我這個版本沒有周芷若！」讓網友紛紛感嘆「霸總太撩了」，不過此舉也引來新版《倚天屠龍記》飾演張無忌的曾舜晞，向林雨申喊話：「楊左使什麼時候篡的位？還改劇本？」兩人的互動也看出彼此有著好交情，《我，喜歡你》6月30日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。