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郭台銘、台積電能否成功買到BNT　學者點出最關鍵問題

▲總統蔡英文同意授權鴻海創辦人郭台銘的永齡及台積電採購BNT新冠肺炎疫苗，但能否成功？學者點出關鍵問題。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文同意授權鴻海創辦人郭台銘的永齡及台積電採購BNT新冠肺炎疫苗，但能否成功？學者點出關鍵問題。（圖／總統府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-23 18:01:50

台灣採購BNT疫苗似乎困難重重，原本單純商業模式因為政治而變的複雜，尤其中間又卡著擁有大中華代理權的上海復星醫藥，即便現在政府授權鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會及台積電採購，條件就是原廠製造及直送，但學者坦言，能否採購成功，還是要看政府是否在意最後契約上的賣家名字是誰，若上海復星拿到的不是總代理而總經銷權，那就更麻煩了，賣方就是上海復星，屆時就要看上海復星是否堅持契約賣方名稱一定要用上海復星。

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銘傳大學財金法律系教授顏廷棟接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，在國際上，一家外國廠商要進入另一個國家銷售產品的商業模式有3種，包括直銷、總代理及總經銷；其中，直銷就是外國廠商直接進到另一個國家，像是台灣，來賣東西，這種方式就得在當地建立自己的通路、行銷公司及自己打廣告，為節省成本，一般都會採總經銷及總代理方式。

所謂「總代理」，就只是代理而已，也就是將來代理進來簽約時，賣家名義還是原廠。顏廷棟舉例，德國BMW進到台灣賣車，如果用總代理名義進來，那買車的人就是透過台灣總代理汎德，向德國BMW買車，買賣契約當事人還是原廠跟買家。如果是採取「總經銷」的方式，則所有權就是移轉給總經銷商，總經銷商再以自己的名義去跟買家簽約，也就是說，「總代理」跟「總經銷」最主要差別就在於「買賣契約雙方當事人是誰。」

至於上海復星是取得BNT大中華「總代理」？還是「總經銷權」？顏廷棟說，目前看到的用詞都不夠精準，也沒看到契約內容，如果採取總代理模式，上海復星只不過是仲介、代理人身分，買賣契約當事人仍會是德國原廠及台灣，「這點也比較符合政府的顧慮，跟德國原廠買、直送台灣，也比較不會有政治上的問題，只是買賣契約文書上仍要透過上海復星轉達。」

但如果上海復星拿得是總經銷權，那將來簽約就是得跟上海復星簽約，「這就比較麻煩，賣家就是上海復星，就直接跟他買！」

台灣有解套的方式嗎？顏廷棟指出，可以拿台灣區域代理權或經銷權，「只是這就回到當初東洋跟BNT談的，加上現在上海復星又早一步拿到大中華總代理或總經銷權，因此就算上海復星願意給大中華總代理下台灣區域代理商資格，在現在的政治氛圍之下，機率也很低。」

「撇開政治因素，這本來就是一件商品，在商業上也是很常見的模式。」顏廷棟提到，很多取得亞洲總代理或總經銷權後，再給中東、中國大陸、台灣區域代理權或經銷，不過現在扯上政治，恐怕現在也沒有台灣企業敢冒著違背政府跟上海復星談區域經銷商，就算政府不擋也不敢做，「不然這模式在國際上很多案例，畢竟大中華區域很大，包括中國大陸、香港、澳門及台灣，透過區域經銷或代理商，賣的東西還可抽成，也可收區域代理或經銷費用，也不見得吃虧。」

針對郭台銘及台積電最後能否買成疫苗的問題？顏廷棟則不願評論，但他覺得在政治考量之下，即便總統蔡英文開出條件德國直送出貨就可以，仍要看政府對契約買賣雙方名稱會不會感冒，「契約賣家會呈現誰的名字出來，是BNT還是上海復星？」關鍵在這裡。

因此，最理想的解套方式，顏廷棟分析，就是契約上不要出現上海復星，如果是總代理，賣方就是BNT及原廠直送，但實際契約要顧及上海復星面子，可能還是會透過上海復星將契約轉過來，但如果是總經銷就看上海復星能否忍受及放棄契約名字，可是仲介費照給，就單純商業立場，只實有錢賺一般都願意，只這畢竟牽涉政治，加上也要中國大陸官方態度，還有郭台銘、台積電與中國大陸的交情，能否讓上海復興放棄賣賣契約名義上的名字。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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