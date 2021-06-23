恩主公院內感染外溢　病患出院回高雄造成7人染疫

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潘炤穎表示，前天晚上深夜接獲案14299檢驗陽性通報後，隨即啟動疫調，追到曾脫下口罩一起吃飯的密切接觸者表姊案14357，還有同一個家庭裡的案14358，以及案14360的4歲男童，並在昨天確認到指標個案14359的陽性反應。
潘炤穎說，案14359為一名60多歲的男性，工作地在桃園大溪，餘時才會回高雄居住，經查案14359在 5月24到28日是在新北恩主公醫院住院開刀，經回溯時間點，赫然發現他住的病房是11樓20房，與後來證實的新北恩主公醫院內感染首例個案所住的11樓18房僅僅只有一房之隔，在案14359南來北往過程中陸續造成2個家庭的感染。
到目前為止，除了案14359的同住家人，女兒案14357和男友案14358，以及男童案14360都確診外，另個家庭的姪女案14299及其同住家人案14361都確診，這也讓案14299的職場接觸者案14301也跟著確診。
潘炤穎指出，整起感染案件到目前為止仍持續匡列疫調當中，第一圈匡列17人；第二圈匡列第一圈接觸者86人，快篩都是陰性，其中36人PCR陰性；第三圈則是匡列接觸者的接觸者共122人，目前82人快篩陰性、32人PCR陰性，匡列順可能會隨著疫調發展調整擴大，截至目前為止，新北恩主公醫院院內感染造成的高雄感染事件，高雄市已經匡列225人。
潘炤穎也說明，經查，新北市恩主公醫院院內感染首例在5月22日就已經發病，曾經收治負壓病房，後來轉到11樓18房，就在高雄指標個案14359居住的11樓20房旁邊，案14359在5月底至6月初這段期間曾多次到恩主公醫院回診，6月7日到院回診時已經出現相關上呼吸道症狀，仍然沒有進行必要採檢，直到這次回到高雄，因為姪女案14299確診，接著進行相關疫調匡列，才確認案14359的PCR為陽性，CT值是35，但IgG呈現陽性，研判感染時間點可回溯到約1個月前，因此判定案14359是指標個案。
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