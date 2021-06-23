環南市場22例確診？黃珊珊：有狀況就匡列、市場不會停擺

台北農產運銷公司日前傳出第一及第二果菜市場一共有54人確診，恐怕會引發群聚感染，甚至成為北市疫情破口。不過民進黨台北市議員許淑華再爆料，北台灣最大的畜產市場環南市場，至今也已經有22人確診，且環南市場的攤商人數多達2800人，不僅有造冊的只有1054人不到一半外，且還有264人尚未篩檢完畢，恐怕成為疫情破口。對此台北市副市長黃珊珊表示，的確有一些攤商還沒有快篩，也安排至和平、中興快篩站，最近也再度造冊，本周五前會陸續通知打疫苗。





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黃珊珊強調，22例確診數是近一個月的累積數目，的確是有些攤位因確診停業，與台北市數千例確診案例的作法都一樣，只要有確診，就是匡列、隔離、清消後攤商復業。黃珊珊說，只要發生確診狀況，北市府會先匡列，不會發生一個攤位出狀況，整個市場停擺，這與北市府的所有公家機關、企業都一樣。





黃珊珊說，北市府早在6月初已經針對萬華環南市場完成快篩，總計前往快篩3天，環南的造冊也相當完整，不過接下來其他還沒快篩的，因有表達可以自己前往快篩，北市府已經安排這些人至和平、中興快篩站篩檢，最近也再度要求造冊，本周五前也會陸續通知打疫苗。









