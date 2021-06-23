AKIRA輸遊戲爆氣　與玩家「文字溝通」宣洩不滿

我是廣告 請繼續往下閱讀
EXILE今年出道滿20年，TAKAHIRO透露團體維持好感情的祕訣，「這10幾年來當然有意見不合的時候，但彼此心中都是以粉絲的想法為優先，我們會互相交流，把想法、意見、真心話說出來，盡量把這件事做到最好，同時我們沒忘記初衷，私下喝酒聊天時，都會好好溝通，也算是給粉絲一個交代。」AKIRA則表示：「HIRO常說，我們每一個團員不是只有你們自己，因為有其他團員跟工作人員，才有現在這位置，不要只想自己，要替大家、替周圍著想，知道彼此夢想是什麼，完成對方夢想，才能實現團體的夢想，互相鼓勵對方、互相成長。」
AKIRA回顧過往與現在相比，覺得這20年來除了外貌改變，最大的轉變是「責任感變重」，他說：「我跟以前比較不一樣，剛出道對演藝圈有很多憧憬與野心，但現在成為公司領導人的位置，有很多後輩要提攜，必須要更負責幫大家開拓未來的道路，不是說這樣變得很了不起，只是我有責任要去完成這件事。」TAKAHIRO則自認「以前比較會喝酒」，但愛講黃色笑話這件事始終沒變。
EXILE新歌《One Nation》被選為「戰國無雙5」遊戲主題曲，問起2位熱愛打GAME嗎？TAKAHIRO表示不太玩，AKIRA則是以前偶爾玩，透露最愛足球遊戲，自爆是輸了會生氣的類型，他說：「我以前會玩足球遊戲，會跟其他國家的人對戰，有時候贏了會開心，但輸了只能透過文字跟圖案宣洩情緒，不能面對面，有時候真的很困擾！」
他們的《放浪一族演唱會精選》將在台播出，節目有何看點與魅力？AKIRA透露：「幾年前就已經規劃放浪一族進軍海外的事情，除了台北EXPG，紐約也有分校，經過多年努力後，終於有機會談到製作節目，希望透過演唱會做文化交流，這對我們踏出亞洲是很重要的一步。」他也透露，疫情關係很多小朋友心情受影響，希望能透過音樂帶給台灣孩子更多勇氣，「讓他們懷有夢想，透過演唱會內容為大家帶來不一樣的希望」。
日本最強娛樂集團《放浪一族演唱會精選》將於7月3日起，每週六凌晨12點（週日0點）在MOMO TV播出，內容總長2小時，以出道20週年的「EXILE 放浪兄弟」為起點，精選歷年演唱會播出完整版。該節目是由AKIRA擔任監製，他在首場播出特地錄製長達30分鐘的前導介紹影片，除了展現精進的中文，也會完整介紹放浪一族目前陣容。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！