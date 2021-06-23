負起相關責任！海保署要中油處理輸油管破裂油污

我是廣告 請繼續往下閱讀
海洋委員會海洋保育署針對台灣中油煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，召開視訊會議，由副署長宋欣真主持，有中油公司、高雄市政府海洋局、屏東縣政府環保局、台灣港務公司、交通部航港局南部航務中心及海巡署等相關單位參與此一視訊會議，以掌握中油公司油污清理進度。
海洋保育署副署長宋欣真表示，海保署於中油大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，即要求中油積極處理海上油污，並於第一時間派遣高雄海巡隊10032巡防艇前往協助，並將現場狀況即時回報，海保署為掌握油污流向，隨後協調空勤總隊派遣直升機，自屏東枋山至高雄西子灣沿岸海岸線、旗津及小琉球鄰近海域進行低空觀測，經觀測結果於海上發現有油污。
宋欣真說，該薯並接獲海巡署通報，屏東縣琉球鄉花瓶岩到中澳沙灘岸際發現有油污情事，海保署乃請屏東縣政府環保局緊急調度應變資材至小琉球，並由海巡署安檢所人員協助清理現場油污。
海洋保育署副署長宋欣真在視訊會議中，要求中油公司負起相關責任，儘速清理海面及岸際油污，支援除污資材、防疫的防護裝備、防疫物品、急救包等，所清理的油污廢棄物應妥善處理，並避免二次污染。
宋欣真強調，海保署已強力要求中油公司積極處理此次之污染事件，倘中油公司未即時清除油污，將依海污法相關規定辦理，而面對此一意外事件，海保署力求有效控制污染，並持續追蹤及掌握事件進展。
中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源表示，該油污洩漏事件發生後，中油油品行銷事業部立即派員從前鎮支援油駁應變器材趕赴現場，並請高雄市海洋油汙染應變團隊及海軍協助、支援船舶及相關設備，以瞭解浮油飄移方向，大林廠工作船等持續前往小琉球、高屏溪出海口等海域巡查，亦往北及往南路上岸邊巡查，陸續小琉球白沙漁港、小琉球花瓶岩至中澳沙灘、發現油漬，立即展開油漬清理工作，並成立緊急應變中心，以及於小琉球成立前進指揮所，積極處理油污，為求審慎，動員逾10艘船舶及逾200人力及相關油污回收機具、設施，投入油污回收工作。
廖本源說，台灣中油承諾會完全負責此次原油外洩污染事件，直到油污清除完畢為止，經全面巡查，目前已回報高雄港洲際二期岸邊、林園海洋濕地公園沿岸沒有油污，務求將小琉球海面及陸域污染清除告一段落，並將持續投入人力做復員、復舊工作，對於此次污染事件，該公司亦對社會大眾表達最深的歉意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。