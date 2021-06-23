真的有效？全世界疫情最嚴重10國　4個主打中國疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據「Our World in Data」追蹤數據，蒙古、智利、巴林、塞席爾，4個國家50%至68%的人口已經完成疫苗接種，但這4國也在上週成為全世界疫情最嚴重的10個國家之一；相比完成接種率約45%的美國，過去6個月的新增確診案例下降了94%，但美國主要使用的是輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗。香港大學病學專家就認為，如果（中國）疫苗夠好，疫情就不應該出現這種趨勢。
醫學專家曾解釋，新冠疫苗的主要目標不是100%杜絕病毒傳播，或保護接種完全不會感染病毒，而是減輕接種者在感染病毒後的症狀，目前包括輝瑞、莫德納、AZ（AstaZeneca）、俄羅斯衛星-V、嬌生（Jasnsen／Johnson & Johnson）研發的疫苗都能達到100%避免住院、重症、死亡。然而蒙古一位31歲的礦工，在接種第二劑中國國藥疫苗1個月後仍感染新冠肺炎，並住院了9天。
《紐約時報》提到，中國還未公佈大規模臨床試驗數據，也沒有切斷感染的相關數據，但中國疾病預防控制中心（CDC）就急著要力拚達到80%至85%接種率的群體免疫目標；智利一項研究科興疫苗效力的報告指出，中國科興與BNT、莫德納相比，預防感染力明顯較低。
蒙古已經施打了數百萬計的國藥疫苗，但上週日（20）的單日新增確診病例高達2400例，足足為1個月前的4倍。面對各國對中國疫苗的質疑，中國外交部強調，使用中國疫苗的國家都認為它「安全可靠」，近日部分國家疫情升溫，是因為疫情接種率尚為達到阻止疫情爆發的程度，呼籲各國仍要保持防疫措施。
《紐約時報》分析，疫苗使用種類的差異，不久後會導致世界分成三種類型：一、施打輝瑞、莫德納（Moderna）等疫苗的國家，這些國家會因為疫苗接種率足夠疫情趨緩；二、無法取得疫苗的貧困國家；三、達到群體免疫目標接種率，但僅得到部分保護力的國家，中國、以及主要施打中國疫苗的國家可能將被分為此類。
未來，這些使用中國疫苗的國家，可能將面臨數個月或是數年的滾動式封鎖、篩檢和日常防疫限制，經濟活動復甦的程度也將受限；加上民眾對中國疫苗的疑慮，接種速度可能會逐漸下降。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。