中國嚴查比特幣背後　情報高官挾帶對台作戰機密叛逃

近來中國嚴打加密貨幣，造成比特幣帶領其他加密貨幣集體跳水。過去曾經協助中國女病毒學家閻麗夢逃往美國、現在流亡美國的中國富商郭文貴22日爆料，其實與近期中共高官帶著大量虛擬貨幣叛逃有關。郭文貴更加碼爆料，有名福建對台作戰高官，4月時還帶著作戰計畫叛逃。





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郭文貴，他在22日時錄製影片透露，近期有多名中共高官叛逃，包括1名某省安全廳的情報處處長，3月成功叛逃到某國，還攜帶著重大機密情報，包括某省的阿里巴巴數據中心情報，以及軍事設施的一切情報。





郭文貴指出，這名中共官員絕對是腐敗份子，他曾經向郭文貴名言「我在中國要多腐敗有多腐敗，共產黨未來查到我，那我100個腦袋也不夠槍斃的」。郭文貴表示，在他的幫助之下，這名中共官員已經成功與歐洲某國官員接觸，這個國家提供了終身最高層級證人保護計畫，出門會有2、3部車全程保護。郭文貴指出「他所處的地方是這個國家的山脈之中最安全的地方，所有人的名字全都改了」。





郭文貴透露，這名官員家中有幾千萬人民幣現金，在叛逃時卻什麼也沒拿，因為這名官員是加密貨幣大戶，擁有至少4000枚比特幣，以及價值2億美元的火幣，他的叛逃讓中共相當緊張。





郭文貴還爆料，有1名福建某駐地對台作戰部門的高官，也在今年4月叛逃，先和家人坐船到台灣，再坐船前往琉球，到了那裡在五星級飯店等候，接著前往塞班島。郭文貴表示「現在這人已經安全了，接到了塞班島...大家明白去哪兒了吧」。





郭文貴指出，這名高官還帶走了對台作戰所有機密情報，並且交由某國政府部門進行研究。「好幾個部門研究判讀之後認定，中國對台侵略是確確實實的計畫。」



