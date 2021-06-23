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高雄7確診　陳其邁爆氣：沒收到新北任何恩主公群聚資料

▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上爆氣，痛批高雄市完全沒有收到新北市衛生局傳來關於恩主公醫院群聚案的任何資料，全部都是衛生局自己整理、上網、搜尋新聞，讓高雄的指標個案回到工作地桃園及高雄，造成高雄兩個家庭的感染。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上爆氣，痛批高雄市完全沒有收到新北市衛生局傳來關於恩主公醫院群聚案的任何資料，全部都是衛生局自己整理、上網、搜尋新聞，讓高雄的指標個案回到工作地桃園及高雄，造成高雄兩個家庭的感染。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-23 18:48:56｜2021-06-23 19:04:37

今（23）日高雄的9例確診個案中，其中7人群聚確診的感染源，竟是來自新北市的恩主公醫院群聚，陳其邁在記者會上爆氣，直指高雄市完全沒有收到新北市衛生局傳來關於恩主公醫院群聚的任何資料，全部都是衛生局自己整理、上網、搜尋新聞，和指標個案隔了一房的案14359，竟然「沒有篩檢、沒有疫調，也沒有隔離」，就讓他回到工作地桃園及高雄，造成兩個家庭的感染。

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高雄市長陳其邁昨（23）日才說到「我非常非常非常擔心雙北的疫調」，今日就有7例確診個案，經進行感染源溯源疫調，竟發現高雄指標個案14359的感染源就來自於日前爆發院內群聚感染的新北市恩主公醫院。

▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上拿出一張由衛生局自己整理的
▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上拿出一張由衛生局自己整理的 「新北市恩主公醫院群聚感染時間序」圖表，痛批高雄市完全沒有收到新北市衛生局傳來的任何資料。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁怒批，恩主公醫院群聚感染的指標個案在5月22入院檢驗是陰性，但是5月28日胸部X光就變差，5月29日PCR由陰轉陽確診，所以理論上疫調至少要回溯到恩主公指標個案住院的時候，包括他住的11樓所有醫護人員、清潔工、住院病人都應該要篩檢，並用最高規格防疫標準來處理，但是第一「沒有篩檢」、第二也「沒有疫調」，高雄指標個案病房住在1120，恩主公指標個案是在1118，高雄市都查到是住哪間病房，隔了一房的人，卻沒有做任何檢查，「沒有篩檢、沒有疫調，也沒有隔離」就把人放出去。

陳其邁說，最離譜的是，案14359在6月7日回診就出現有呼吸道症狀，6月17日同樣的症狀又回診，都沒有進行必要採檢，等於這個個案錯失了3次機會，讓他在這麼長的時間裡多次南來北往，回到工作地桃園，又回到高雄，造成高雄兩個家庭的感染。

▲高雄市追查指標個案14359感染時序，發現他住的病房在11樓20房，與後來證實的新北恩主公醫院內感染首例個案所住的11樓18房僅僅只有一房之隔。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市追查指標個案14359感染時序，發現他住的病房在11樓20房，與後來證實的新北恩主公醫院內感染首例個案所住的11樓18房僅僅只有一房之隔。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁強調，這就是為什麼一直說「疫調、匡列、隔離，真的很重要」，大家同島一命，在防疫的過程裡面也體諒大家都很辛苦，現在全台每日個案在百例左右，相信各縣市都有能力、也有餘力進行更精準的疫調，並拜託恩主公的指標個案應該重啟疫調，把調查時間往前推到5月22日，所有曾經進出過恩主公醫院的清潔工、護理人員、病患、家屬，應該要馬上進行快篩或PCR檢測，在機構內做更清楚的釐清，也有助於杜絕社區傳播風險。

陳其邁認為，假如高雄這個指標個案沒有往前進行疫調，怎麼會溯源到恩主公醫院？在傳染病的防治中，不只防疫工作要落實，更重要的是進行疫調、早一點找到感染源；因為這次群聚，高雄所有的疫調人員全部動員，從前天凌晨開始幾乎都沒有睡覺，為的就是把感染源找到，進行一、二、三圈匡列，把感染範圍控制住，這起群聚到目前為止仍屬於家庭還有職場接觸感染，外溢風險加速釐清中，目前的快篩或PCR採檢結果都是陰性，請大家放心，但還是要拜託市民朋友，防疫期間出門一定要把口罩戴上、勤洗手，並保持社交距離。

▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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