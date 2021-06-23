高雄7確診　陳其邁爆氣：沒收到新北任何恩主公群聚資料

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陳其邁怒批，恩主公醫院群聚感染的指標個案在5月22入院檢驗是陰性，但是5月28日胸部X光就變差，5月29日PCR由陰轉陽確診，所以理論上疫調至少要回溯到恩主公指標個案住院的時候，包括他住的11樓所有醫護人員、清潔工、住院病人都應該要篩檢，並用最高規格防疫標準來處理，但是第一「沒有篩檢」、第二也「沒有疫調」，高雄指標個案病房住在1120，恩主公指標個案是在1118，高雄市都查到是住哪間病房，隔了一房的人，卻沒有做任何檢查，「沒有篩檢、沒有疫調，也沒有隔離」就把人放出去。
陳其邁說，最離譜的是，案14359在6月7日回診就出現有呼吸道症狀，6月17日同樣的症狀又回診，都沒有進行必要採檢，等於這個個案錯失了3次機會，讓他在這麼長的時間裡多次南來北往，回到工作地桃園，又回到高雄，造成高雄兩個家庭的感染。
陳其邁強調，這就是為什麼一直說「疫調、匡列、隔離，真的很重要」，大家同島一命，在防疫的過程裡面也體諒大家都很辛苦，現在全台每日個案在百例左右，相信各縣市都有能力、也有餘力進行更精準的疫調，並拜託恩主公的指標個案應該重啟疫調，把調查時間往前推到5月22日，所有曾經進出過恩主公醫院的清潔工、護理人員、病患、家屬，應該要馬上進行快篩或PCR檢測，在機構內做更清楚的釐清，也有助於杜絕社區傳播風險。
陳其邁認為，假如高雄這個指標個案沒有往前進行疫調，怎麼會溯源到恩主公醫院？在傳染病的防治中，不只防疫工作要落實，更重要的是進行疫調、早一點找到感染源；因為這次群聚，高雄所有的疫調人員全部動員，從前天凌晨開始幾乎都沒有睡覺，為的就是把感染源找到，進行一、二、三圈匡列，把感染範圍控制住，這起群聚到目前為止仍屬於家庭還有職場接觸感染，外溢風險加速釐清中，目前的快篩或PCR採檢結果都是陰性，請大家放心，但還是要拜託市民朋友，防疫期間出門一定要把口罩戴上、勤洗手，並保持社交距離。
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