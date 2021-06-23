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指揮中心宣布：第三級警戒延至7月12日

指揮中心宣布：第三級警戒延至7月12日
指揮中心宣布：第三級警戒延至7月12日

健康醫療網

2021-06-23 19:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，國內疫情由於國人的努力，得到良好控制，惟目前跨區傳播事件仍然存在，而世界各國因解封太快致疫情再起的經驗亦歷歷在目。為確保國人健康，指揮中心經評估後決定，全國再同步維持疫情三級警戒2週(至7月12日止)，用2週的時間換得國人平安，希望國人共體時艱，共同抗疫。

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指揮中心指出，考量社區感染風險尚未消除，指揮中心將持續與地方政府密切合作，加強落實以下管制措施，降低社區傳播風險，積極保障國人健康安全：

一、針對確診個案精準疫調，儘速匡列相關接觸者並加強追蹤管理，及早阻斷病毒傳播鏈。

二、針對居家檢疫及居家隔離者，無論有無症狀，均須於期滿前1日進行公費PCR檢測，以阻絕病毒進入社區。

三、加速高風險族群疫苗接種作業，以減少其感染、或感染後產生嚴重併發症及死亡的機率。

四、推動社區廣篩，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站並加速檢驗時效，同時推廣企業快篩與居家快篩，以擴大篩檢量能並強化主動監測機制，儘速發掘社區內可能潛藏病例，有效斷絕所有感染鏈。

五、強化重症醫療照護，透過COVID-19重症個案處置諮詢平臺，由多位專家諮詢委員線上提供醫院臨床重症個案處置意見，以降低個案死亡率、緩解重症醫療量能。

六、啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對果菜、家畜(肉品)、家禽、水產、綜合及其他類市場、超市、賣場及夜市等相關職業對象，由目的事業主管機關或地方政府進行人員健康監測，以及時進行各項防治措施，避免災害擴大，降低家戶傳播風險。

指揮中心表示，現處疫情關鍵時刻，籲請全國民眾持續落實遵循並積極配合三級警戒管制措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。



資料來源：健康醫療網 指揮中心宣布：第三級警戒延至7月12日

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.37%81.63%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.04%7.96%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.39%62.61%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.56%45.44%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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