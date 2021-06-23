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新北果菜即將完成疫苗接種　今明兩日所有人員將施打完畢

新北果菜即將完成疫苗接種　今明兩日所有人員將施打完畢
新北果菜即將完成疫苗接種　今明兩日所有人員將施打完畢

健康醫療網

2021-06-23 19:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】新北市今日（23日）新增45例本土確診，中和新增10例、三重7例、板橋與新莊各6例、蘆洲3例、永和、土城、五股和三峽各2例，新北市累計6247例確診，其中4143人已經解除隔離。因應北農群聚感染事件，新北果菜市場昨日已完成第二輪快篩，第一批造冊人員中已施打908人，預計今明兩日所有人員將施打完畢。

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家戶感染佔76%北農有2

侯友宜表示，今日45名新增個案中，家戶感染有34人、佔76%，其中有19人為居家隔離者，在隔離14天時會陰轉陽確診，因此接觸者都在掌握中，沒有傳播鏈的問題，但是剩下26人是由家戶感染而來，需要特別注意。

另外，感染源有來自醫療院所有2例，職場有6例，其中包括北農2例、一般公司3例、補習班1例。至於今日有3例不明感染源，衛生局正積極查證中，占比約7％，雖然比例比較低，但仍找不到感染源從何而來，這是最需要關心的部分。

新北果菜公司造冊2200人　今已施打908人

新北果菜公司疫苗接種的情況，侯友宜指出，兩處果菜市場第一批造冊為2200人，包含工作人員及攤商等，直到今日下午已完成施打908人的施打，至於其他尚未在造冊名單者，市府也會盡速補齊，感謝中央的重視，希望今明兩天就能將所有人員施打完畢。

侯友宜強調，第二部分疫苗，在與中央的協調中，會先以新北的庫存量做施打，中央會在七月會補足疫苗，而另外一些沒在造冊內的人員，也反應想要接種疫苗，市府在此會做好嚴格過濾與把關。



資料來源：健康醫療網 新北果菜即將完成疫苗接種　今明兩日所有人員將施打完畢

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.37%81.63%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.04%7.96%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.39%62.61%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.56%45.44%
2021-06-20-2021-06-23
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