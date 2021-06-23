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侯友宜表示，今日45名新增個案中，家戶感染有34人、佔76%，其中有19人為居家隔離者，在隔離14天時會陰轉陽確診，因此接觸者都在掌握中，沒有傳播鏈的問題，但是剩下26人是由家戶感染而來，需要特別注意。
另外，感染源有來自醫療院所有2例，職場有6例，其中包括北農2例、一般公司3例、補習班1例。至於今日有3例不明感染源，衛生局正積極查證中，占比約7％，雖然比例比較低，但仍找不到感染源從何而來，這是最需要關心的部分。
新北果菜公司造冊2200人 今已施打908人
新北果菜公司疫苗接種的情況，侯友宜指出，兩處果菜市場第一批造冊為2200人，包含工作人員及攤商等，直到今日下午已完成施打908人的施打，至於其他尚未在造冊名單者，市府也會盡速補齊，感謝中央的重視，希望今明兩天就能將所有人員施打完畢。
侯友宜強調，第二部分疫苗，在與中央的協調中，會先以新北的庫存量做施打，中央會在七月會補足疫苗，而另外一些沒在造冊內的人員，也反應想要接種疫苗，市府在此會做好嚴格過濾與把關。
資料來源：健康醫療網 新北果菜即將完成疫苗接種 今明兩日所有人員將施打完畢
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