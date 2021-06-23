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微解封？ 侯友宜重申：目前不能樂觀也沒有解封條件

微解封？ 侯友宜重申：目前不能樂觀也沒有解封條件
微解封？ 侯友宜重申：目前不能樂觀也沒有解封條件

健康醫療網

2021-06-23 19:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】針對台北農產運銷公司（以下簡稱北農）新冠病毒群聚感染事件，新北市政府昨（22）日在三重、板橋果菜批發市場設立快篩站，一天共篩檢3,627人，結果全數陰性。今（23）日市長侯友宜主持市政會議再次感謝亞東醫院團隊幫助篩檢工作。至於社會上「微解封」想法，侯市長重申目前沒有樂觀權利也沒有解封條件，新北市會繼續努力把防疫做好。

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整個篩檢數量暴增近兩千人

侯友宜表示，新北市三重、板橋兩處果菜公司，昨天共篩了3,627人，全部都是陰性。尤其鄰近北農周遭的板橋、三重、中和等篩檢站，整個篩檢數量暴增近兩千人，其中有773人具北農接觸史，並從接觸史裡面篩出3例確診，包括2例是環南市場，1例是北農的工作人員。 

除了這3例以外，昨天還篩出17個陽性反應，正進行疫調了解到底與這次北農事件有沒有關係。侯市長說，「目前不管北農群聚事件跟新北市的關係如何，我們一定會共同的承擔、因應來解決這個問題」。

新北果菜市場中央即時補足數量

今天是新北市為果菜市場拍賣員、理貨員、檢驗員、查核員、承銷人、行口、卸貨工作人員造冊施打疫苗的第一天，對於中央有配給北農疫苗，沒有配給新北市。市長表示，新北市已和中央協調好，中央會即時補足新北市兩個果菜公司的施打疫苗數量。

新北疫情嚴峻不能絲毫鬆懈

侯友宜強調，新北市目前疫情仍處嚴峻時刻，雖已控制並緩緩下降，但還要繼續努力，不能有絲毫懈怠，才能有效阻斷隱形傳播鏈。針對媒體提問「微解封有哪些場館可以先開放？小吃店有條件開放內用嗎？」市長說「這部分要非常謹慎的評估，這部分有待中央宣布以後再來因應，不過新北市目前看起來還是沒有這個條件，我們會好好努力把防疫做好」。



資料來源：健康醫療網 微解封？ 侯友宜重申：目前不能樂觀也沒有解封條件

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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